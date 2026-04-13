信評：銀行業今年表現可望持穩 AI 需求下滑成隱憂

中華信評針對台灣銀行業最新研究指出，經濟成長動能與持續成長的手續費收入業務將為銀行業2026年穩定的績效表現提供支撐，且據台美關稅協議，政府提供2,500億元信用擔保將促進海外放款成長。不過，人工智慧相關需求下滑或亞太區能源供給受干擾時間延長可能會削弱企業信用結構，進而使銀行業的績效表現面臨壓力。

中華信評在「台灣銀行業更新：穩定的獲利能力與資本緩衝空間有助於維持信用指標」報告中指出，高利差外幣放款的良好成長幅度應有助於維持2026年的淨利息收益率。銀行業者仍將優先分配資源給手續費相關的輕資產業務。在資本市場行情較為樂觀的背景下，保險產品與共同基金為主要的營收來源。

在國內經濟成長韌性的支持下，授信成本應會維持在較低水準。不過，關稅爭議與油價波動可能會削弱台灣企業的信用實力，特別是中小企業。

此外，不動產相關放款部位在可控管範圍內，中華信評預期，央行的選擇性信用管制措施之下，2026年台灣的不動產市場活動仍將較為持平。銀行業者的備抵呆帳相對充裕，因此不動產相關放款部位在房市景氣下行之時應可維持在可控管的範圍內。

人工智慧需求可望為台灣2026年GDP的強勁成長力道提供支撐。但以下幾個因素可能對銀行業績效表現構成下行風險：人工智慧基礎設施投資放緩；亞太區能源供給受干擾時間延長；以及居高不下的能源價格影響家計單位、企業， 進而影響銀行。