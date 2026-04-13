銀行加碼延長！最新一波美元定存優惠出爐 年利率衝10%

中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，不少民眾尋找新的資金避風港，銀行也延長外幣定存優惠活動，如滙豐銀行美元定存年利率10％方案、王道銀行年利率8.8%優惠皆延長至6月底，而台新銀行、合庫銀行則推出新活動，美元定存年利率上看6%。

滙豐銀行原先外幣換匯定存活動只到3月底，為了滿足客戶需求，延長活動時間至6月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

王道銀行同樣延長美元定存優惠活動至6月底，即日起至6月30日止針對新戶，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠，單筆起存金額為美元1,000元（含）整，單筆最高上限為美元15,000元（含）整，每人限存一筆，需留意受理日期只到7月31日。另外，即日起至5月13日止，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享3個月期固定年利率4.6%優惠，單筆起存金額為300美元(含)整，單筆上限金額為10萬美元（含）整，活動期間每人可存30筆。

凱基銀行推出換匯優存專案，即日起至6月30日截止，民眾透過行動銀行通路可享美元14天期年利率8.8%優惠，單筆最低承作金額為1000美元；另外，針對高資產客戶推出3個月期年利率6%優惠，起存額10萬美元（含）以上，活動同樣6月底截止。

台新銀行表示，美元長期以來一直是國人最熟悉且接受度最高的外幣資產之一，即日起至4月30日止推出「新美利外幣定存專案」，提供美元6個月定存年息4%的優惠利率，起存額為1000美元，適合希望鎖定中天期利率的客戶。針對較短天期資金配置或有換匯需求的民眾，台新銀行推出「匯享利換匯外幣定存專案」，6月30日前民眾只要透過網路銀行或行動銀行指定專案路徑，以新臺幣帳戶扣款換匯承作外幣定存，即可享14天期年利率6%、1個月期年利率4%優惠。

合庫銀行則推出美元定存優惠專案，提供具競爭力之利率選擇，協助客戶在不確定的市場環境下穩健增值。即日起至4月30日止，凡屬新資金，不論為新結購或自他行匯入，達3,000美元起存門檻後，即可承作一個月或三個月期外幣定期存款。其中，美元定存最高可享年利率3.7%。