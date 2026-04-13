「瑜珈境」無預警倒閉 北市法務局：明台產險已啟動理賠程序

臺北市政府法務局13日發布消費警訊，臺北市中正區瑜珈境仁愛教室「施化難陀有限公司附設臺北市私立境瑜珈短期補習班」於3月24日突然公告暫停營運。北市府除於當日立即啟動行政調查外，亦同時洽請業者履約保障承保公司明台產物保險股份有限公司(下稱明台產險)啟動賠付程序，消保官提醒消費者可逕向明台產險洽詢申請細節，以保障自身權益。

台北市政府教育局上月已會同消保官前往瑜珈境仁愛教室進行現場稽查，現場大門雖已張貼暫停營運公告，但仍有部分學員及授課老師在內上課，但授課老師長期未拿到薪資，也聯繫不到負責人，部分老師之所以會繼續授課，係基於長期師生情感。

另學員向市府人員表示，課程分為一年期不限堂數或一定堂數計費之收費方式，均是經由該補習班APP以信用卡付款方式支付，目前APP尚能正常預約課程。

法務局表示，經調查瑜珈境仁愛教室有向明台產險投保「短期補習班履約保證保險」，保險金額為新臺幣200萬元，明台產險已於3月27日在官網公告相關理賠事宜，包括申請理賠的資格、方式、理賠範圍、申請需檢附的文件、理賠金額計算及時程等相關詳細資訊，消費者可逕上明台產險官網查詢，以維護自身權益。