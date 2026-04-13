嚴宗大：央行無法限制外資進出 僅能透過匯率調節引導資金動向

立法院財委會今質詢聚焦外資資金動向，立委郭國文關切央行是否傾向外資長期留在台灣、降低短期進出對市場的衝擊。央行副總裁嚴宗大表示，台灣資本市場屬高度開放，資金流動自由，難以對外資停留時間進行限制。目前的定是外資在賣出股票後，若資金未匯出，仍須在國內市場進行投資運用。

副總裁嚴宗大表示，資金流動本質具雙向性，央行無法單方面要求外資延後匯出或匯入，只能透過匯率機制與市場調節，引導資金動向。在全球資金快速移動的環境下，央行維持市場穩定與機制透明，仍是政策核心。

此外，郭國文關切金管會與中央銀行在外資買賣台股及匯出金額的統計上出現顯著落差。以今年3月為例，金管會統計外資匯出金額為30.5億美元，但央行數據卻高達240億美元，兩者相差逾200億美元。

對此，副總裁嚴宗大回應，差異主因在於兩機構採用不同統計基礎。央行採「現金基礎」（Cash Basis），著重實際資金進出；金管會則採「權責基礎」（Accrual Basis），數據落差並不會影響央行判斷。