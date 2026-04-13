嚴宗大：匯率政策核心為控制輸入性通膨 並非出口競爭力

公股金控旗下投信四合一股權分配比重拍定。據知情人士透露，財政部旗下的第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四大公股金控旗下的投信四合一整併，上周已有重大突破，已決定將在本周開會，確定四家投信各自占合併後的投信股權比重，為四合一展開以來的最大突破，目前已知，第一金對該合併後投信的占比確定會過半，兆豐金則以近3成居次，倘若四合一能成功，這將是近20年來，所謂的「公公併」再有成功的整併案。

2026-04-13 06:14