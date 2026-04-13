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嚴宗大：匯率政策核心為控制輸入性通膨 並非出口競爭力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
中央銀行副總裁嚴宗大。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

中央銀行副總裁嚴宗大今天表示，央行面對外資流動、匯率波動與輸入性通膨的因應策略，最核心在於於「維持新臺幣相對穩定」、「控制輸入性通膨」，至於「出口競爭力」不是央行最主要關注重點。

嚴宗大13日赴立法院進行「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討」專題報告。

嚴宗大回覆立委郭國文質詢時指出，央行匯率政策更關注匯率對整體物價之影響；當前關鍵為控制輸入性通膨；出口競爭力並非最主要關注重點。央行會判斷以美元計價的進口物價上漲是否為長期持續，以決定應對策略。

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