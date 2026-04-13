聽新聞
0:00 / 0:00
嚴宗大：匯率政策核心為控制輸入性通膨 並非出口競爭力
中央銀行副總裁嚴宗大今天表示，央行面對外資流動、匯率波動與輸入性通膨的因應策略，最核心在於於「維持新臺幣相對穩定」、「控制輸入性通膨」，至於「出口競爭力」不是央行最主要關注重點。
嚴宗大13日赴立法院進行「中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序之中長期影響與因應檢討」專題報告。
嚴宗大回覆立委郭國文質詢時指出，央行匯率政策更關注匯率對整體物價之影響；當前關鍵為控制輸入性通膨；出口競爭力並非最主要關注重點。央行會判斷以美元計價的進口物價上漲是否為長期持續，以決定應對策略。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。