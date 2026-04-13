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食安風暴連環炸 三大關鍵理由一定要保「產品責任險」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
高雄市正義市場爆發春捲集體食物中毒案，累計173人送醫，引發關注。圖／高雄市衛生局提供
高雄市正義市場爆發春捲集體食物中毒案，累計173人送醫，引發關注。圖／高雄市衛生局提供

近期食安事故連環爆！除了高雄正義市場春捲案之外，新北的清六食堂也爆發食品中毒案件，兩起事故累積就醫人數高達百人以上，店家接下來除了要面對停業、政府罰鍰之外，還必須承擔受害人的損害賠償請求。產險業者提醒各商家應重視食安議題，並透過保險轉嫁經營風險，對於食品業者而言，一張產品責任險的保單不只是「應付機關檢查」而已，更是保護自己經營品牌的最後一道防線。

華南產險提醒您三個應投保產品責任險的理由：

1. 法律強制規定，避免重罰。根據《食品安全衛生管理法》第13條，凡具有商業、公司或工廠登記的食品業者，必須依法規投保產品責任保險。

2. 轉嫁損害賠償風險。當集體食物中毒發生時，業者需承擔的責任包含：醫療費用：受害者就醫、住院的開支。精神慰撫金：根據《民法》規定的非財產上損失賠償。訴訟與律師費：因食安糾紛產生的法律攻防支出。以近期個案為例，動輒數十甚至上百人的求償規模，若無保險轉嫁分擔經濟損失，僅憑店家的週轉金極可能造成經營上之困難。

3. 建立品牌信賴感。消費者愈發重視食安議題之下，業者若能主動揭露「產品責任保險」的投保情形，不僅是符合法律責任，更是向消費者承諾：「我們對產品負責」，進而提升品牌形象。

華南產險提醒業者「產品責任險」就是店家的安全氣囊，我們希望永遠用不到它，但當意外事故來臨時，它就是最堅實的護盾，也能讓受害的消費者得到應有的保障。

高雄 食物中毒

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