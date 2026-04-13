央行穩市減量發行存單 本月未到期餘額降至6.8兆元 逼近12年新低

在國際四大機構定步對美伊衝突示警下，據中央銀行統計，4月央行未到期存單餘額由3月底的6兆9,296億元，續降至「6.8兆元」水位。

進一步觀察，4月2日餘額為6兆9,022億元，至4月7日降至6兆8,001億元，不僅持續下探，更是2014年4月以來新低，逼近當年3月6兆7,799億元的低點。

銀行主管指出，回顧3月，受中東戰爭影響，國際情勢高度不確定，資金市場一度偏緊，央行為穩定金融環境，大幅透過公開市場操作釋出資金，單月減發存單達3,133.4億元，使3月底餘額跌破7兆元關卡，回落至約6.93兆元，已回到2014年水準。

金融業者表示，NCD餘額下滑並非全面寬鬆訊號，而是反映央行在匯率穩定、通膨控管與資金調節之間，採取更具彈性的操作策略。依過往經驗，升息循環後通常伴隨一段觀察期，之後再轉向降息，而關鍵觀察指標仍在於美國聯準會政策。隨著聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）即將上任，若國際油價未再大幅飆升，市場普遍預期今年美國仍有降息空間。