利率政策走向 本季是關鍵

公股金控旗下投信「四合一」股權分配比重拍定。知情人士透露，財政部督導的第一、兆豐、合庫和華南等四家公股金控旗下的投信一整併案上周取得重大突破，本周將開會確定四家投信各自占合併後的投信股權比重，為合併作業啟動以來的最大突破，目前已知第一金對合併後投信的股權占比過半，兆豐金則以近三成居次。若公股投信四合一能完成，將是近廿年來「公公併」再有成功的個案。

2026-04-13 00:00