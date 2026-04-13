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利率政策走向 本季是關鍵
進入4月，隨著外資在台股由賣轉買，資金動能回流，中央銀行外匯操作亦由3月的「阻貶」轉為「阻升」，整體政策節奏出現微妙轉變。
在此同時，央行公開市場操作持續減發定期存單（NCD），使未到期餘額進一步滑落，反映在國際不確定性升高下，政策重心轉向維持新台幣市場流動性穩定。
目前重貼現率已回到2008年金融海嘯時的相同位置，央行下一步利率政策走向，成為市場關注焦點。央行政策利率是否出現轉折？央行總裁楊金龍日前已劍指「第2季是關鍵」。
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