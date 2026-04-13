快訊

談判21小時破局！川普揚言封鎖荷莫茲海峽 美伊未排除再談

藥價差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

進喔！進喔！46萬香燈腳追隨「粉紅超跑」 白沙屯媽啟程南下進香

聽新聞
0:00 / 0:00

利率政策走向 本季是關鍵

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

進入4月，隨著外資在台股由賣轉買，資金動能回流，中央銀行外匯操作亦由3月的「阻貶」轉為「阻升」，整體政策節奏出現微妙轉變。

在此同時，央行公開市場操作持續減發定期存單（NCD），使未到期餘額進一步滑落，反映在國際不確定性升高下，政策重心轉向維持新台幣市場流動性穩定。

目前重貼現率已回到2008年金融海嘯時的相同位置，央行下一步利率政策走向，成為市場關注焦點。央行政策利率是否出現轉折？央行總裁楊金龍日前已劍指「第2季是關鍵」。

餘額 央行 楊金龍

延伸閱讀

外銀：油價波動屬短期現象　第2季全球經濟可望軟著陸

相關新聞

戰力集中…公股投信4合1 股權占比喬定

公股金控旗下投信「四合一」股權分配比重拍定。知情人士透露，財政部督導的第一、兆豐、合庫和華南等四家公股金控旗下的投信一整併案上周取得重大突破，本周將開會確定四家投信各自占合併後的投信股權比重，為合併作業啟動以來的最大突破，目前已知第一金對合併後投信的股權占比過半，兆豐金則以近三成居次。若公股投信四合一能完成，將是近廿年來「公公併」再有成功的個案。

新聞眼／公股投信整合資源 不再「為有而有」

公股投信四合一從去年十月推動迄今，歷時半年終於有進展，最大的關鍵在於財政部對華南金總經理「陣前換將」，展現官方推動整併的決心，公股投信四合一後，合併後資產規模為三七五八億元，市占率僅排第七名，卻是公股戰力「化零為整」的開始。

金管會主委彭金隆專訪／射五箭 翻轉金融業

金管會主委彭金隆啟動新一輪金融改革藍圖，將射出五大箭，以「全齡金融、信任金融、亞資中心、國際級資本市場、三軌金融」做深度改革，整合既有政策，並從制度、監理到產業結構全面翻轉，要重新定義金融業的社會價值。

金管會主委彭金隆專訪／監理哲學…油門+煞車

彭金隆接掌金管會將滿兩年，這位學者型的監理官，試圖翻轉外界對監理「踩煞車」的既定印象。他主張「監理」不該只有限制，而是一套能撐住市場、讓台灣金融業往上走的基礎。

境外金融中心獲利躍進 中東戰爭紛擾 市場憂心高檔轉折

金管會統計，2026年前二月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘6.74億美元、年增24%，續創近五年同期新高，延續2025年降息帶動的復甦動能。惟3月中東戰事，通膨再起、美債價格崩跌，市場憂心獲利恐自高檔轉折。

OIU 保單爆發式成長

國壽、富邦聯手出擊，讓國際保險業務分公司（OIU）保單出現爆發式成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。