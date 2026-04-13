中信60周年 辦經貿外交盛會

中國信託長期推展經貿外交，自1966年成立至今已發展成為台灣最具國際化的金融機構，今年適逢中國信託成立60周年，中信金控（2891）於9日特別舉辦中國信託駐台使節晚宴，邀請副總統蕭美琴、逾20位亞太及北美地區的駐台使節及代表共襄盛舉，共同見證中國信託60年來促進台灣金融產業發展、致力投入企業社會公益及提升國際能見度的貢獻。

蕭美琴致詞時首先感謝中信金控創辦人辜濓松對於台灣經貿發展的耕耘，使中信金得以克服多重挑戰，以金融專業攜手客戶走出台灣、邁向國際。此外，蕭美琴更肯定中信長期支持政策發展，特別是中信慈善基金會董事長辜仲諒對於台灣基層棒球及女子棒球領域的投入，並期勉中信金持續成長，迎向下一甲子的榮耀。

辜濓松一生致力推動經貿外交，每年定期舉辦中信駐台使節晚宴，中信金副董事長吳一揆感謝所有與會及長期支持中國信託的貴賓，60年來與中信並肩作戰，使中信成為金融版圖跨足14個國家及地區，全球擁有近32,000位員工的國際型金融集團。

辜仲諒表示，成長的過程中時常陪伴辜濓松出席各大國際經貿組織活動，見證其金融、外交、文化和慈善等領域的卓越貢獻，因此他持續關注台灣金融產業升級、國際金融合作與永續發展等議題，盼藉此延續辜濓松致力回饋社會的信念。

近年來，中信除了「愛接棒計畫」扶植青少棒及少棒球隊，亦舉辦被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗。2024年贊助世界12強棒球錦標賽，助力中華隊奪下首座世界三大棒球賽事冠軍獎盃；2025年贊助世界棒球經典賽台灣區資格賽，讓台灣登上國際舞台。

為向所有支持中信發展的駐台使節及代表致意，中信慈善基金會副董事長陳國世、中信金總經理高麗雪、中信銀行總經理楊銘祥、國際事務最高顧問馮寄台及中信育樂公司董事長陳國恩等亦與會，透過這場聚會，彰顯台灣在國際金融體系中的關鍵角色與積極作為。