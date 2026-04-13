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OIU 保單爆發式成長

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國壽、富邦聯手出擊，讓國際保險業務分公司（OIU）保單出現爆發式成長。

金管會統計，2026年前二月OIU新契約保費收入1,571.8萬美元，寫近七年同期新高，更一舉超越過去四年總和，呈現「兩個月抵四年」的爆發力。

觀察來源，前二月共賣出九件保單，幾乎全由國泰人壽與富邦人壽兩大壽險貢獻。

其中國壽賣出七件居主力，富邦則有二件，雙雄聯手成為本波OIU業績回升的關鍵推手。

商品策略上，國壽主打指數連結型美元萬能終身壽險，富邦則推利變型美元終身壽險，提高商品吸引力，也成功終結壽險業過去長達14個月「零開單」的低迷局面，從2025年8月開出首單後，銷售動能逐步擴大。

回顧OIU發展，2017年曾創下新契約保費1.68億美元、銷售477件高峰，但隨商品競爭力不足及通路受限，業績快速下滑，到2022年全年僅三件，幾近停滯，市場一度陷入「名存實亡」。

轉機出現在2025年。在亞資中心政策帶動下，壽險業經營OIU業務所得免稅優惠延長至2035年底，搭配法規鬆綁，成為市場重啟的制度基礎。

同時，商品與通路同步升級。商品面導入指數型萬能壽險、利變型保單，強化報酬與彈性。

通路面則結合高雄專區銀行，開放保費融資與保單質借，並串聯OBU、OSU跨業共銷，從過去單一銷售轉向集團整合，放大跨境金融效益。

保單 富邦人壽 壽險業

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