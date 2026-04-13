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中信奔走國際 提升台灣地位

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒出席「中國信託駐台使節晚宴」時與在場駐台使節及貴賓介紹，中國信託是在台灣最早拓展國際業務的民營金融機構。

他並回憶起中國信託的第一個海外分公司設在紐約，37年前邀請了逾百位貴賓見證全球旅程的起點，開啟中國信託持續壯大的契機。如今中信銀行的業務遍及14個國家、海內外逾410個據點。也因此，辜仲諒經常有機會伴隨中信金控創辦人辜濓松於國際舞台奔走。

值得一提的是，為了突破台灣國際困境，辜濓松於1981年一手催生亞洲銀行家協會（ABA），以促進亞洲區域經濟發展為目標，針對亞太地區金融業發展提出對策與建言，2024年更爭取到ABA年會於台北舉辦，吸引250位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表來台參與，凸顯了中國信託及台灣在亞太地區的影響力與優勢，提升台灣國際能見度。

影響更深遠的，則是辜濓松回饋社會的信念，除了金融領域，中國信託致力於推動慈善、教育、文化、反毒與體育等議題，積極實踐中國信託對ESG永續未來的承諾，中國信託近年的卓越表現，不僅成為台灣最大的民營銀行，更為眾多的國際機構認可。

包括英國權威品牌價值評鑑機構《Brand Finance》「2026年全球500強銀行品牌調查報告」，中國信託銀行為台灣唯一連續兩年挺進百強的金融品牌，中信金控亦為台灣唯一進入「2026年全球500大品牌價值調查」之金控業者，實現「台灣第一、亞洲領先｣品牌使命，中國信託持續為全球金融蓬勃發展，盡一己之力。

紐約 銀行 董事長

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