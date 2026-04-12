獨／公股投信四合一股權分配結果出爐 第一金掌過半股權

公股金控旗下投信四合一股權分配比重拍定。據知情人士透露，財政部旗下的第一金、兆豐金、合庫金、華南金等四大公股金控旗下的投信四合一整併，上周已有重大突破，已決定將在本周開會，確定四家投信各自占合併後的投信股權比重，為四合一展開以來的最大突破，目前已知，第一金對該合併後投信的占比確定會過半，兆豐金則以近3成居次，倘若四合一能成功，這將是近20年來，所謂的「公公併」再有成功的整併案。

公股投信的四合一，雖然只是公股金控旗下的投信子公司整併，而並非金控對金控、金控對銀行，但倘若公股金控旗下子公司整併這一步踏出去並且成功，將有利於之後更多的「公公併」陸續崛起；而第一金在公股金融圈的角色也越來越受到矚目，除了這次投信四合一由第一金拿下過半股權、握有實際主導權之外，在5月29日即將登場的國票金控改選，公股派駐在國票金的董事長、總經理也將由第一金法人董事張兆順、吳瑛出任，而未來國票金若要與公股體系金融機構合併，除了彰銀被點名可能合併國票金順勢取得金控牌之外，第一金亦有到時候被官方「點將」進行合併的可能性，在公股體系的角色比以前更加重要。

而這次公股金控旗下投信的四合一，由三家知名會計師事務所挑大樑，其中，兆豐金與合庫金委託KPMG進行實地查核與估價，一銀則委託安永、華銀委託勤業眾信；根據四方多次討論的結果，最後達成的共識，第一金不僅有主導權，持股比重也將過半，這也符合金管會的期待，金管會仍希望最大股東的持股比重過半，並認定為第一金的子公司，持股比重大約在50%至51%，而兆豐金對合併後投信的持股則大約在29%至30%，合庫金與華南金對合併後投信的持股，則各約10%。

據悉，全體公股金控與公股銀行召開股東會的時間，也已確定在6月18日周四，亦即6月19日端午節的前一天，由於現在最重要的股權比重已經明朗，因此估計每家公股金控旗下投信和第一金投信的換股比例，會在4月底之前獲董事會通過，進而可排入股東常會議案，該案應可力拚在6月底各公股金控的股東常會過關。