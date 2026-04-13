金融領航者 中國信託一甲子

中國信託長期推展經貿外交，自一九六六年成立至今已發展成為台灣最具國際化的金融機構，今年適逢中國信託成立六十周年，中信金控四月九日舉辦「中國信託駐台使節晚宴」，邀請副總統蕭美琴、逾廿位亞太及北美地區的駐台使節及代表共襄盛舉，見證中國信託六十年來促進台灣金融產業發展、致力投入企業社會公益及提升國際能見度的貢獻。

蕭美琴致詞時首先感謝中國信託金控創辦人辜濓松對於台灣經貿發展的耕耘，並肯定中國信託長期支持政策發展，特別是中國信託慈善基金會董事長辜仲諒對於台灣基層棒球及女子棒球領域的投入，促使更多懷抱夢想的台灣好手參與體育領域多元發展，她也針對慈善、反毒、教育及藝文發展的成效印象深刻，期勉中信金持續成長，迎向下一甲子的榮耀。

辜仲諒表示，成長的過程中時常陪伴辜濓松創辦人出席各大國際經貿組織活動，見證其金融、外交、文化和慈善等領域的卓越貢獻，因此他持續關注台灣金融產業升級、國際金融合作與永續發展等議題，盼藉此延續創辦人致力回饋社會的信念。

中信金控副董事長吳一揆特別感謝所有與會及長期支持中國信託的貴賓，六十年來與中國信託並肩作戰，使中國信託成為旗下擁有銀行、人壽、證券、投信、創投、彩券、資產管理、資融、保全等九家子公司，金融版圖跨足十四個國家及地區，全球擁有逾三萬員工的國際型金融集團。