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玉山銀助攻企業淨零轉型

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為響應全球淨零趨勢，玉山銀行攜手詠基工業推動傳產近零碳建築，透過整合內外部資源，成功協助詠基工業的既有廠辦取得「1+級近零碳建築能效標示」及「鑽石級綠建築標章」，成為製造業邁向近零碳建築典範，展現台灣企業落實永續發展的行動力。

面對建築營運碳占比高、能源成本與減碳要求提升等挑戰，玉山銀行透過金融專業擴大永續影響力，整合金融與非金融服務，提供企業完整的永續轉型解方。透過導入永續轉型平台並結合產業顧問，協助詠基工業檢視既有建築的能效狀況，更透過綠色資金支持企業重新改造辦公場域並進行建築綠化，成功取得「1+ 級近零碳建築能效標示」及「鑽石級綠建築標章」雙軌認證，有效提升國際競爭力。

建築是全球邁向淨零碳排的關鍵領域，為推動淨零建築轉型，行政院訂定2040年50%既有建築物更新為能效一級或近零碳建築、2050年新建及逾85%建築物達近零碳建築的目標。詠基現為台灣最大切管器製造商，產品外銷日、英、美、德、法及瑞典等60多個國家，面對國際市場變化，企業已將ESG由「加分題」轉為「入場券」，出口為導向的產業須提前布局能源效率提升與低碳轉型，節能減碳已是企業生存的必然挑戰。

玉山銀行表示，本次合作為製造產業與金融業攜手淨零寫下新的篇章。在企業面臨能源轉型成本逐步提高與國際減碳要求的挑戰下，玉山精準掌握產業需求並發揮金融影響力，提供全方位的綠色金融解決方案，促進企業實踐永續轉型。未來，玉山將持續透過創新金融服務，協助企業強化營運韌性，共創綠色金融新願景。

玉山 減碳 玉山銀

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