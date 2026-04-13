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國銀美元定存優利延續 滙豐銀行年息上看10%
中東戰爭爆發、美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張和投資決策上面臨巨大不確定性，不少民眾尋找新的資金避風港，銀行也延長外幣定存優惠活動，如滙豐銀行美元定存年利率10％方案、王道銀行年利率8.8%優惠皆延長至6月底，而台新銀行、合庫銀行則推出新活動，美元定存年利率上看6%。
滙豐銀行原先外幣換匯定存活動只到3月底，為了滿足客戶需求，延長活動時間至6月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。針對首次開立「卓越理財尊尚」及「卓越理財」帳戶之客戶，可享3個月期年利率7%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。
王道銀行同樣延長美元定存優惠活動至6月底，即日起至6月30日止針對新戶，可享美元一個月期定存年利率8.8%優惠。
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