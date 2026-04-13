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第一金控從揭露到行動 打造綠色金融
第一金控（2892）能在CDP評比中取得三大面向全數A級，關鍵是「揭露與行動並進」的永續策略布局，從內部營運到外部投融資全面導入環境風險管理。
在揭露和治理面，第一金已將氣候變遷、水安全與森林議題納入核心決策，並向CDP揭露完整淨零轉型計畫、及修訂永續金融政策聲明，結合國際工具進行風險辨識與量化分析，將環境風險直接轉化為可評估的財務影響。
在自身營運上，第一金控採「雙軌策略」推進淨零，包括完成41處行舍綠建築改造、擴大使用綠電，以及推動員工減碳與自然保育行動，從營運端落實減碳。
更關鍵的是，將永續要求延伸到金融本業。第一銀行已針對高汙染產業設定授信上限，並導入環境資訊工具，在貸放與投資階段即檢視是否涉及環境敏感區，提前控管潛在風險。
同時，第一金控也積極推動供應鏈轉型，攜手企業客戶導入低碳策略，並透過「永續績效連結授信」，將利率與減碳表現掛鉤，強化企業改善誘因。
此外，因應再生能源市場快速成長，第一銀行已擴大綠能貸款與投資布局，積極參與能源轉型，搶占綠色金融商機。
市場指出，CDP評等重點不僅在揭露完整性，更在於是否具備實質轉型能力。第一金控透過制度化風險管理、金融商品設計與供應鏈影響力，形成一套可驗證的永續金融模式。
隨全球監管與資本市場對ESG要求日益嚴格，金融業未來競爭將從「是否做永續」轉向「做得多深、多快」。第一金控這次取得3A評級，正反映其已從揭露走向實質轉型，也為國內同業提供參考範本。
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