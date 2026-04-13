第一金永續評比 寫里程碑

台灣企業在國際永續評比再寫新里程碑。第一金控（2892）在全球權威環境揭露評比機構CDP最新評等中，在氣候變遷、水安全及森林三大面向同時拿下「A List」最高評級，成為台灣首家、也是東亞唯一入列企業，躋身全球僅23家頂尖企業之列。

此次評等結果，凸顯台灣金融業在永續轉型與資訊揭露的國際競爭力大幅提升。CDP 10日在台灣舉行成果發表會，由第一金控總經理方螢基代表受獎，象徵台灣企業正式在全球永續評比體系中占有一席之地。

CDP被視為全球最具公信力的環境揭露標準之一，評比結果已成為國際投資人、金融機構與供應鏈決策的重要依據。

2025年共有來自131個國家、逾2.2萬家企業參與揭露，競爭激烈，第一金控能在其中取得3A評級，顯示其在環境治理與風險管理上的前瞻布局。

從金融業角度觀察，此次入列不僅是企業個案突破，更代表金融業角色的轉變。過去銀行多以資金中介為主，如今已逐步轉向「永續轉型推手」，透過投融資決策影響產業減碳與環境風險控管。

第一金控近年將氣候、森林與水資源議題納入公司治理核心，並導入國際風險評估工具，系統性辨識產業曝險與自然資本風險，同時量化其對財務的潛在影響，提升資訊揭露透明度。

在業務面，旗下第一銀行已針對高碳排產業設立授信控管機制，並將環境敏感區、氣候風險等外部資訊納入授信評估，強化風險控管架構；同時也擴大再生能源與綠色金融業務，參與能源轉型商機。

市場指出，隨國際資金持續將ESG納入投資決策，企業是否具備高品質環境揭露能力，將直接影響融資成本與資金取得條件。第一金控此次取得3A評級，不僅有助提升國際能見度，也可望在全球資本市場中取得更有利定位。

展望後市，金融業將持續面臨淨零轉型與氣候風險管理壓力，能否建立完整揭露機制並深化永續金融商品，將成為下一階段競爭關鍵。第一金控率先突圍，也為台灣金融業提供一套可複製的發展路徑。