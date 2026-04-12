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路博邁：台日投資互補 同時布局可強化投資組合的韌性與爆發力

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

地緣政治雖不時干擾市場，但台灣及日本股市去年以來表現出色。法人指出，台日同為全球科技供應鏈的核心樞紐，兩市場的企業基本面強勁改善，加上估值相對合理及市場互補效果，為中長期投資人提供極具吸引力的布局機會。

日股方面，路博邁日本股票研究總監窪田慶太指出，日股一年半來的表現勝過美股，且漲勢已擴散至中小市值股，顯示市場信心並非由少數權重股獨撐，而是全面復甦的訊號。今年2月大選後，高市早苗首相以壓倒性勝利確立政策走向，且支持率高達七成，市場不確定性明顯降低。

窪田慶太指出，日本歷經「失落的30年」，日股正站在結構性轉折點上。日本企業同時具備總體經濟與基本面雙重成長動能，四大長期被市場忽略的優勢正逐漸浮現。這四支箭分別為獲利成長、消費復甦、治理改革、抵禦匯差風險及全球動盪的獨特韌性。

路博邁台日雙星股票基金經理人王昱如指出，日股具備結構性優勢，如果同時將台股納入投資版圖，整體組合的韌性與爆發力將明顯提升。台股以AI科技為核心，記憶體、ABF載板、晶圓代工等次產業動能強勁；日股則以政策受惠、通膨紅利與企業改革為主軸，且能提供台灣半導體產業所需的機器設備、特化原料等。

王昱如表示，台日擁有不同布局主題，且產業高度互補。從相關係數來看，台灣科技股與日本工業、金融、消費類股相關係數都低於0.55，有效分散單一市場風險。

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