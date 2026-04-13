金管會主委彭金隆專訪／射五箭 翻轉金融業

金管會主委彭金隆啟動新一輪金融改革藍圖，將射出五大箭，以「全齡金融、信任金融、亞資中心、國際級資本市場、三軌金融」做深度改革，整合既有政策，並從制度、監理到產業結構全面翻轉，要重新定義金融業的社會價值。

彭金隆接受經濟日報專訪指出，金管會過去一年已完成了十大金融建設，下一階段將透過「金融卓越發展計畫」的五大面向，將政策由單點推進轉為整體布局，讓市場更清楚發展方向，促使資源集中、提升國際競爭力。

五大面向中，「全齡金融」是因應少子化與高齡化趨勢，將金融服務從「賣商品」轉型到涵蓋人生各階段的生活支持，強調從資產管理延伸到生活照護與社會參與。

「信任金融」則將社會回饋轉為金融業核心投資，將「社會信任」視為金融業最重要的無形資產投資，上半年指引將會出爐。

「亞資中心」要朝向制定專法、與稅賦優惠方向努力；「資本市場」要邁向國際化與制度優化；在「三軌金融」架構下，促進傳統、數位與去中心化金融的融合發展。

金管會期盼此輪改革，可讓金融業從目前僅與客戶銷售的「交易關係」轉化為「社會價值的鑲嵌者」，進而帶動金融產值的實質成長。

此外，針對壽險業IFRS17下的CSM（合約服務邊際），金管會正透過精算學會研擬CSM的一致性評估標準，以提升市場透明度與可比性。

以下為彭金隆專訪摘要：

擴大服務 幫業者找機會

問：主委下一步金融改革主軸是什麼？「金融卓越發展計畫」要解決什麼問題？

答：去年有十大政策，包括亞資中心16項計畫、監理文化重塑、整併制度健全、融資公司納管、虛擬資產專法，以及壽險雙制度接軌與匯率制度改革等。

新年度除了既有政策深化外，將進一步思考，金融業如何去整合、進入社會和全體的價值。

我們將推動「金融卓越發展計畫」，以五大面向推動更大規模的金融改革工程。核心是為了讓金融業在持續發展的同時提升社會價值。

這計畫涵蓋五大面向：全齡金融、信任金融、亞資中心、國際資本市場、以及三軌金融。

問：什麼是「全齡金融」？金融業如何從賣產品，走向陪伴人生各階段？

答：「全齡金融」，概念是讓金融服務從過去集中在15至65歲族群，擴展到「覆蓋所有年齡層」，以加大金融業對社會轉型的支持，讓少子化和高齡化的威脅，轉成金融業的機會。

例如青少年的金融服務，不再只是被保護，而是「賦能」，可以提供金融知識與早期服務。

攜衛福部 開社會處方箋

中壯年階段，也從單純資產累積，轉為更有效的「責任配置」以因應未來階段；高齡族群則要從產品銷售，走向生活支援，例如資產守護、就近服務。

還可以和衛福部合作，做「社會處方箋」，銀行可扮演協助高齡者與社會互動的角色，減緩老化。

這樣的概念也及於壽險保單。例如保單透過科技協助，有智能合約、自動偵測方式，讓保單可以自動理賠、自動服務。我期盼壽險業可從傳統的「損失理賠」擴散至「損失預防與生活支持」。

台股交易制度調整 三個原則

問：為何「信任」成為金融業核心競爭力？大回饋計畫真正想改變什麼？

答：「信任金融」其實在講一件事：過去我們把社會回饋當成有餘力才做，但金融業最核心的價值，本來就來自社會信任與客戶認同。

所以金融大回饋不是附加，而是一種投資，要持續把資源投入在「讓社會更信任你」這件事上，否則在全球流動市場中，客戶隨時可以不選你。

大回饋不能只是董事會最後一個議案，而是要從客戶與社會真正需要什麼出發。它就像企業投資研發、投資人才一樣，是對未來業務的長期布局，不只是捐錢而已。

像永續金融、在地關懷，其實都是在累積信任，讓社會有感，金融業未來推動更多業務才有基礎，形成正向循環。

畢竟金融業是特許事業，能有現在的獲利，不只是經營能力，也來自制度保障，所以回饋社會有其正當性。我們希望把這件事從「被動」變「主動」，今年上半年會提出指引，讓業者知道怎麼做。

問：台股如何走向國際級市場？交易制度會怎麼調整？

答：過去大家常說台股是淺碟市場，但現在其實已經不一樣，外資、本土資金力量都在，市場結構更分散。

台股發展已從淺碟到非淺碟，但要晉級到國際級還有一段路要努力。接下來關鍵不是只有量，而是「質」要提升，包括制度要跟國際接軌，讓市場更有效率、更有競爭力。

我們的核心邏輯很簡單，就是三個原則：公平、透明、安全，再加上尊重市場機制。盡量減少人為干預，讓資訊充分揭露、被市場消化，讓好的公司留下、不好的退場。

資本市場就像一扇窗，我們要把它打開、擦乾淨，讓國際資金看得清楚、進出更順，降低流動成本。

至於制度調整，不管是T+1、交易單位、甚至延長交易時間，我們都在評估，但有一個很重要的前提，就是「效益要大於成本加風險」。不是為了跟風而改，而是改了之後，市場真的會更好。

問：什麼是「三軌金融」？政府如何因應去中心化金融的挑戰？

答：「三軌金融」是從傳統金融、進展到數位金融，現在進入到「去中心化金融」，三個金融制度未來會同時存在，成為全球挑戰和機會，台灣必須要掌握這個機會。

這不是誰取代誰，而是互補、競合、甚至在某些場景下彼此替代。

像傳統金融還是有它的價值，數位金融持續優化效率，而去中心化金融（例如區塊鏈）則提供市場和客戶新的選項。

當這三軌同時運作時，有些地方一定要合作，例如金流體系；但也有競爭，例如穩定幣在跨境支付上，可能就會和傳統金融產生競爭。

未來哪些是合作、哪些是競爭、哪些會互相取代，其實是動態調整的，誰有優勢就會往那邊轉。

這也是為什麼不只金融業要調整，法規也要跟上，虛擬資產業者也需要和傳統金融結合，否則很難做大。

我們的做法，是讓市場跟制度一起往前走，而不是等全部準備好才開始。

亞洲資產中心 催動人才回流

問：請問主委對於發展「亞洲資產管理中心」的政策執行滿意嗎？

答：政策執行沒有什麼滿意或不滿意，至少政策推動的措施確實有效，高雄資產管理專區有符合當時規劃的方向，效果就看市場反應，若當地沒機會和可能性，也不會有金融機構在當地投入，現在已經看到金融機構在當地投入，這是一個和諧的現象，只要將發展放在安全的監理政策之下，就能取得平衡，用試辦的方式在高度監控下，讓產業有序進行過去不能做的業務。

推動亞資中心重點在於重新讓市場看到發展方向，政策有如火柴和火種，若沒有燃起市場動能則難以推動，其中，人才培育就是重要的一部分。近二年金管會特別強調人才培育，自2024年9月起至今年底，已增聘和預計增聘的私銀人才約1,000人，「這是發展亞資中心的重要關鍵，人才回流台灣，業務自然跟著來。」

問：關於亞資中心未來的政策方向是什麼？

答：截至今年2月底，共21家銀行進駐高雄資產管理專區，管理資產規模（AUM）超過3,700億元，推動家族辦公室以來也已達127組、受託資產規模約533億元。

銀行、保險、證券投信投顧業的高資產業務AUM較2024年6月底增加7.75兆元。

未來將加大境外業務的發展，並針對「未具證券投資信託基金性質境外基金」上限99人的限制放寬；至於其他縣市若要試辦也很歡迎，但需有誘因與特色、金融機構願意參與，且有市場發展潛力。

接軌新制 CSM將有一致標準

問：各壽險公司CSM（合約服務邊際）計算標準不同，如何解決可比較性的問題？

答：壽險業在新的國際會計準則（IFRS 17）導入後，CSM成為衡量壽險業新契約價值與長期獲利的重要指標，概念來自於死差益和利差益的折現，其中涉及諸多精算假設，各公司根據自身經驗估計，商品不同也會有所差異。

因新制剛開始，目前金管會的做法是請精算學會針對CSM的評估建立精算實務處理準則，如脫退率、期間設定等，並要求壽險公司對外說明估算方法，公司須填報各式資料，從搜集資訊開始逐步規範，希望評估CSM能有一致的標準。未來CSM的估計流程由各公司的精算人員依據準則估算，再由會計師進行簽證確認，若CSM估算有過於樂觀的情形，「未來須反映在報表上，對公司是很大的懲罰。」

問：壽險業匯率避險機制改革後，目前避險比率下降，是否會影響配息能力？

答：所謂的避險比率下降指的是工具的避險比率下降，截至今年2月底，運用工具避險比率約45.1%，較過去約六成減少，但同時外匯價格變動準備金和特別盈餘公積合計共有9,156億元，簡單計算約可抵禦新台幣兌美元升值3元的波動，但這是假設所有海外資產一次回台的極端情境，實際曝險遠低於極端假設，因此若單看避險比率下降會產生誤解。

隨著接軌新制後，壽險業的損益表逐漸清晰、穩定，但因壽險業的損益特性涉及大量估計，如利率假設、發生率、準備金提列等，因此壽險業在發放股利方面，金管會要求穩健原則，不能只看當期帳面獲利，審查標準包含準備金適足性、資本適足率、淨值比、損益來源是否為經常性收益、資產負債配置、流動性影響、現金股利占淨值比例等，同時評估發放後是否影響公司的財務穩定，以及接軌新制過渡措施的還款狀況等。