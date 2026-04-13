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金管會主委彭金隆專訪／監理哲學…油門+煞車

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

彭金隆接掌金管會將滿兩年，這位學者型的監理官，試圖翻轉外界對監理「踩煞車」的既定印象。他主張「監理」不該只有限制，而是一套能撐住市場、讓台灣金融業往上走的基礎。

談及監理哲學，他沒有拋出複雜術語，只用一個日常的畫面來說明：開車。

金管會同時是油門，也是煞車，但關鍵不在制衡，而在方向。「我坐車，是要往前走。」他語氣平穩，卻很堅定。

他特別強調「安全與發展並進」。對他來說，先有安全，車子才能啟動，但如果一直踩著煞車，再穩也不會前進。這樣的轉換，讓監理不再只是限制，而更像支撐市場前行的基礎設施。

他的作風也貼近這套邏輯。他理想中的監理，是市場可以穩定運作，監理官多半時候只需站在一旁觀察。只有當市場失靈、秩序鬆動，或買賣雙方失去平衡，公權力才介入，把軌道拉回來。

但在壽險業，他的標準明顯收緊。這是一個先收保費、後承擔責任的長周期行業，風險延伸多年。他要求經營者對不確定性保持高度警覺，決策必須往更長的時間軸延伸。

也因為時間軸極長，業者不能只看短期波動，而必須回到資產負債管理的穩健結構。他認為，監理的關鍵是讓業者具備面對不確定性的長期償付能力。

除了外部市場，他也在改變內部氣氛。他反覆用實際案例說服同仁，開放與有序並非對立，而是可以同時存在。一次次落地的經驗，讓原本偏向防守的文化，慢慢多出一點向前的力道。

他期待的監理官，不只把關，更能讓市場長出新的動能。當制度能守住風險，也讓機會發生，監理才可能被理解，甚至被尊敬。

油門與煞車同時存在，方向才會清楚。車子穩住了，也才能往前開。

金管會 彭金隆

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