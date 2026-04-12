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TVBS驚傳75億元出售 辜家人可能有興趣…中信金回應了

經濟日報／ 本報記者／台北即時報導
TVBS上周傳出大動作裁員，市場盛傳TVBS有意以75億元出售，甚至傳出辜家人有興趣。圖為辜仲諒。圖／本報資料照片
TVBS上周傳出大動作裁員，市場盛傳TVBS有意以75億元出售，甚至傳出辜家人有興趣。圖為辜仲諒。圖／本報資料照片

TVBS上周傳出大動作裁員，市場盛傳TVBS有意以75億元出售，甚至傳出辜家人有興趣，不過目前中信金已表示，未聽聞此事。

TVBS傳出要賣，已在市場傳了數月，過去一直傳出辜家有興趣，不過中信辜家三兄弟中，老大辜仲諒因為從去年底以來，一直專注在台泥股票投資，短期內難再分心收購電視台。

至於辜家老二辜仲（瑩），則過去一直投資緯來，據知情人士透露，緯來新聞網董事長李鐘培去年一直希望在OTT平台成立電視頻道，並且已經招兵買馬，希望能擴大緯來的媒體影響力，不過原本市場盛傳今年3月要成立OTT平台的電視台，目前並沒有實現，是否轉向購買實體電視台，不得而知。

至於辜家老三辜仲立，旗下已成立知新聞，過去辜仲立也曾傳出有意入股台視，這次是否也有接觸TVBS，不得而知。

另外，據了解，TVBS過去曾傳出120億元或百億元將出售，不過市場並未埋單。

TVBS 辜仲諒 中信金 股票

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