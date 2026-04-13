整合型安養信託 讓老年無憂

根據內政部統計，截至去年12月底，我國65歲以上人口占比已達20.06%，正式邁入「超高齡社會」。隨著高齡人口增加及平均餘命不斷上升，如何兼顧財務自主與生活照護，乃至於財產傳承分配規劃，已成為社會關注的重要議題。為此，信託業者積極推出「整合型全方位安養信託」，透過跨界資源整合，提供一站式財產保全與生活支持，成為社會安定的重要力量。

年初之際，身價數億元的102歲人瑞與其看護辦理登記結婚引發的搶人大戰，除了親情之外，數億財產的歸屬也被廣泛討論。信託向來被譽為「最有溫度的金融工具」，不僅具備資產保全與交易安全功能，更能延伸至退休規劃、財富傳承及公益活動。近年來，在主管機關與信託公會引導下，信託業者打破傳統框架，積極與醫療、長照、法律、會計及不動產等領域進行異業之跨界合作，為客戶規劃打造更貼近需求的完整服務。

這種創新模式將「安養信託」轉化為完整的服務生態圈，民眾不僅可安心交付資產由專人管理，更能透過全方位信託規劃，獲得涵蓋食、衣、住、行、醫療及照護的全面支援，亦能妥適規劃財產避免後代紛爭，讓信託機制在普惠金融目標下，展現韌性與關懷。

隨著制度深化，現行安養信託已經採「模組化」設計，能彈性納入金錢、有價證券及不動產等多元資產。信託業者透過問卷與財務、非財務風險評估，能夠了解客戶的收支狀況、資產規模、認知功能及家庭結構，精準辨識及分析各項潛在風險，並為民眾設計專屬的信託、保險等金融防禦工具。

此外，新型態信託更可依個人需求納入「連續受益人」安排，還能規劃以信託財產支付遺產稅或喪葬費，達成「生前安養、身後傳承」的無縫銜接，兼顧安養與資產傳承需求。這種整合型信託規劃不僅解決財務層面問題，更從生活細節出發，提供民眾安心的保障。

信託公會認為整合型全方位安養信託具備五大核心特色，包括：一、整合多元資產：一份契約即可含括金錢、股票、債券、基金、保險金及不動產等多元資產，簡化管理流程；二、靈活運用機制：結合資產保全與生活服務，如透過股票收益或不動產租金收入支應安養開銷等，讓資金運用更靈活更具彈性。

三、功能全面涵蓋：單一契約整合安養、保險金管理、不動產保全及人身照護等，涵蓋全面性功能；四、跨界專業合作：結合智能理財與專業投顧等跨界專業合作，確保資產安全並兼顧投資收益，提升抗通膨能力；五、延伸照護服務：對接長照與社福資源，將人身照護納入信託管理範圍，確保資源運用符合當事人最大利益。

隨著金融科技發展，安養信託也逐步導入數位平台與智能管理工具，提升資訊透明度與管理效率。透過與老人住宅、醫療照護、長照服務及殯葬體系的串聯，信託制度得以在高齡者失去日常處理能力時，持續維持其生活品質，成為超高齡社會中重要的安全防護網。

信託公會進一步指出，展望未來，整合型全方位安養信託不僅是金融商品創新，更是因應人口結構變遷的制度解方。透過持續深化產品設計、跨業整合與政策支持，安養信託可望在高齡社會中發揮更關鍵的穩定力量，協助民眾在人生各階段獲得妥善照顧，守護高齡長者的尊嚴與自主權，實現有尊嚴、可預期的老後生活。

（作者是信託公會秘書長）