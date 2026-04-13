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專家教你保／分紅保單紅利加入保額 添護盾

經濟日報／ 周靜尹
新光人壽銀保通路處資深副總經理周靜尹。新光人壽／提供
新光人壽銀保通路處資深副總經理周靜尹。新光人壽／提供

台灣正式邁入「超高齡社會」，退休與資產規劃議題也愈來愈受到關注。隨著平均壽命延長，人們的退休生活時間拉長，加上少子化與人口負成長，未來個人必須承擔的退休準備壓力也隨之增加。另一方面，近年國際政經局勢動盪，通膨壓力持續存在，過去仰賴單一貨幣或單一資產的理財方式，已難以滿足長期的財務安全。如何建立穩健且具備韌性的多元資產配置，是現代家庭財務規劃轉守為攻的關鍵。

在全球經濟高度連動的環境下，單一貨幣資產容易受到區域經濟或市場波動影響。美元作為全球主要流通貨幣之一，具備高度流通性與避險功能；透過美元資產進行配置，不僅有助於分散貨幣風險，也能提升整體資產結構的彈性，對於已持有美元資產，或未來有美元資金需求的民眾而言，將美元納入資產配置，不僅能分散匯率風險，亦能提升資產結構的彈性與防禦力。

分紅保單是近年來壽險市場的焦點，能結合「保障」與「紅利分享」兩大優勢。美元計價的分紅保單除了提供基礎的壽險保障，更讓保戶有機會參與保險公司分紅帳戶的投資績效盈餘，有助掌握外幣資產優勢，強化財務韌性，穩健累積資產。

以新光人壽推出的「新光人壽美鴻世代美元分紅終身壽險」與「新光人壽美鴻添富美元分紅終身壽險」為例，即針對不同人生階段的族群設計，前者適合預算充足、欲在短時間內完成資產布局的族群，後者則透過拉長繳費年期、讓中青年族群在保障中穩健累積退休資產。

這兩張商品最大特色，只要保單持續有效，自第三保單年度起有機會分享年度保單紅利，紅利分享採「增額繳清保險」方式處理，亦即將紅利用於增加保額，讓壽險保障有機會隨時間同步成長，第四保單年度起則有機會分享終期保單紅利，視情況分別以「終期保額保單紅利」或「終期現金保單紅利」給付，進而推升保障總額，協助保戶在累積財富同時，快速構築起厚實且具成長性的家庭安全網。但也提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配仍視經營成果而定。

在市場環境持續變動的時代，建立穩健且多元的資產配置策略愈來愈重要，美元分紅保單在資金運用上兼顧靈活性、成長性和延續性，能讓保戶充分掌握外幣資產優勢，在人生不同階段中，靈活達成家庭守護、資產累積、退休金流規劃或資產傳承等目標。（本文由新光人壽銀保通路處資深副總經理周靜尹提供，記者戴玉翔採訪整理）

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