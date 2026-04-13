保險小百科／投保兒童壽險 留意給付限制

保險是家庭重要的保障，包括兒童的保險規劃，現行可供小朋友投保的保險商品相當多元，惟在投保人壽保險或傷害保險（包含旅行平安保險）時，為避免道德風險，保險法第107條及第135條規定，人壽保險及傷害保險被保險人滿15歲前身故時，保險公司僅能於限額（目前為69萬元）內提供喪葬費用保險金。

至於傷害醫療保險、健康保險及年金保險並不受前述限額規範，因此家長仍然可以透過幫小朋友投保傷害醫療保險及健康保險等商品，以因應意外傷害或疾病造成之住院或手術等醫療保障需求。

金管會也提醒，家長在幫小朋友投保前，除了應該考量小朋友的保障需求之外，也需要評估自身保費負擔能力，優先選擇最具必要性的保障項目投保，並且於投保前詳閱保險契約條款，充分瞭解保險商品的保障內容與給付條件、除外責任、等待期間等約定，以避免日後產生不必要的爭議。