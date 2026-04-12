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前二月境外金融中心狂賺6.74億美元 飆新高背後兩大逆風逼近了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2026年前二月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘6.74億美元、年增24%，續寫近五年同期新高。圖／本報資料照片
據金管會統計，2026年前二月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘6.74億美元、年增24%，續寫近五年同期新高。圖／本報資料照片

金管會統計，2026年前二月銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘6.74億美元、年增24%，續寫近五年同期新高，延續2025年降息帶動的復甦動能。惟3月中東戰事，通膨再起、美債價格崩跌，市場憂心獲利恐自高檔轉折。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），是臺灣金融業承做跨境金融的重要平台。其獲利高度連動美元利率、資金成本與國際金融市場波動。

3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，受美國暴力升息，推升資金成本、債券評價也轉負，使2023、2024年連兩年跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，獲利從谷底翻揚到32.3億美元，顯示利率仍是主導變數。

2026年前二月延續回溫，1月大賺3.47億美元，2月受農曆年影響、交易日減少，單月獲利月減5.8%至3.26億美元，但仍穩居3億美元以上，顯示市場動能仍在。

拆解三大金融業來看，銀行OBU仍為主力。2月單月OBU稅前盈餘96.9億元寫史上同期最高，前二月大賺205億元（約折合6.55億美元），寫近12年同期最強紀錄，年增24%，貢獻占比97%，是境外金融中心的獲利引擎。

銀行局副局長張嘉魁說，2月OBU單月獲利月減，是因2月計息天數較1月減少三天，使利息淨收益減少；獲利年增則是美元降息、銀行利息費用減少，提升利息淨收益，推升獲利。

證券OSU則呈現高彈性成長，2月單月獲利1600萬美元，較1月跳增20倍，前二月累計年增七成到1673萬美元，主要來自投資部位表現亮眼，顯示在市場行情回溫下，券商自營操作貢獻顯著。

相較之下，保險OIU則為唯一衰退者，前二月獲利年減46.5%到241.3萬美元，主因2026年會計制度轉換後，認列虧損性合約損失，加上出售虧損資產與營業費用上升，拖累整體表現。

展望後市，境外金融中心獲利動能仍在利率與通膨。

法人指出，市場預期美國降息延至9月、全年降幅縮減至一碼，美元資金成本難再明顯下降；同時，美國10年期公債殖利率回升至4%，將壓抑債券評價利益。

換言之，若通膨續強、利率維持高檔，銀行利差、投資收益同步受壓，券商自營部位也難獲利下，3O獲利動能恐面臨修正壓力。

金管會 降息 美債 美元 美國 中東

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