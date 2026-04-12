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美降息助攻！3大境外金融中心 前2月賺6.74億美元
金管會統計顯示，3大境外金融中心今年前2月稅前盈餘為6.74億美元。若觀察貢獻主力國際金融業務分行（OBU）表現，前2月OBU獲利新台幣205億元，年成長18%，主要因美國降息、利息費用因此減少，進而帶動獲利表現。
金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。
金管會公布3大境外金融中心今年2月稅前獲利，若以台灣銀行2月底美元對新台幣結帳匯率31.29計算，合計2月單月獲利3.25億美元，前2月累計獲利6.74億美元。
2月OBU單月獲利新台幣96.9億元，換算為3.09億美元。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，2月OBU相較1月減少新台幣11.2億元，因2月天數較少，單月利息淨收益略減；前2月OBU獲利為新台幣205億元，年成長18%，主因受美國降息、利息費用減少所致，帶動利息淨收益，提升整體獲利表現。
金管會證期局主秘王秀玲指出，今年2月OSU稅前獲利1600.2萬美元，累計前2月獲利1673.5萬美元，年增73%，受惠今年有價證券投資表現佳，推升獲利上揚。
金管會保險局副局長陳清源表示，累計前2月OIU稅前損益為241.3萬美元，較去年同期減少210.2萬美元，因今年保險業接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），會計制度轉換，壽險因部分虧損性合約損失，加上有業者出售透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產（FVOCI）有帳面損失，以及營業費用增加，獲利因此較去年同期減少。
保險局統計顯示，2月單月OIU件數29件，分別為壽險業3件與再保險業26件。2月整體保費收入合計309.5萬美元。
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