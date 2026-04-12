美降息助攻！3大境外金融中心 前2月賺6.74億美元

近年來全台最具指標性的女力運動盛會-「台新新光女子路跑（TS Women Run）」，12日清晨在台北市政府廣場盛大鳴槍起跑。在台新新光金控的熱情號召下，吸引近萬名女性齊聚賽道，展現美麗、自信與風采。台新新光女子路跑已連續舉辦九年，是國內規模最大，也是亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引萬名跑者共襄盛舉。今年賽事由台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽及台新證券共同投入，台新新光金控董事長夫人彭雪芬再次親自到場領跑，奧運跆拳道國手羅嘉翎與街舞好手許馥雅也到場參賽應援，彭雪芬鼓勵所有女性朋友透過跑步激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

2026-04-12 11:34