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富蘭克林獲理柏台灣基金獎七大肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年富蘭克林共獲十項基金獎肯定。(資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會)
2026年富蘭克林共獲十項基金獎肯定。(資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會)

全球投資專家富蘭克林連續27年獲得各大基金獎肯定，在2026年理柏台灣基金獎中再囊括七項金獎，包括富蘭克林坦伯頓公司債基金等四檔債券型、兩檔股票型與一檔平衡型，獲獎基金涵蓋多元類型，顯示研究暨經理團隊的全方位實力，其中，富蘭克林坦伯頓日本基金、富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金已先獲2026年度傑出基金金鑽獎肯定，彰顯基金整體表現的穩定性。

富蘭克林投顧表示，這次獲獎的基金也有數檔是得獎常勝軍，例如，富蘭克林坦伯頓全球平衡基金為第二度獲得理柏基金獎肯定，美盛美國非投資等級債券基金氣勢更盛，歷年來已抱得四座獎項。

富蘭克林國民的基金在今年已公布的台灣理柏基金獎與傑出基金金鑽獎，總計有十項大獎入袋。股債團隊精銳聚集，深度及廣度兼具，同時能靈活審時度勢，竭力創造基金管理績效與穩定性，洞悉產業趨勢與準確佈局策略奏效，始終是歷年各大基金獎的常勝軍，獲獎基金與經理團隊類型多元，迄今總累積得獎數高達343座，寫下連續獲獎27年不中斷的紀錄。

富蘭克林證券投顧持為投資人銜接全球投資機會，現階段總代理與可供銷售、顧問服務的基金數量已超過百檔（截至2026/3月底），基金類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，歷年來獲基金獎評選單位諸多肯定，輝映全方位投資專家實力。

富蘭克林證券投顧建議，今年布局應更重視多元分散及落實雙收益策略，建議以美國股債平衡型、新興市場股債平衡型基金為核心，用收益緩衝市場下檔風險，股票部位繼續定期定額科技型、日本基金，並依個人屬性增加基礎建設、公用事業等防禦性題材，或相關性較低的黃金股票型基金，而震盪幅度較大的生技產業亦值得定期定額酌量配置。

有鑒於金融市場短期雖波動頻繁，但風險性資產中長期行情依然可期，以富蘭克林一系列優質的國民基金，打造完整資產配置，多元分散策略靈活應對市場風向，無須過度保守避免錯失反彈契機。

富蘭克林 債券 美國 日本

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