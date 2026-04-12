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統一投信獲理柏基金獎股票團體大獎 歷年基金獎得獎達152座

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年統一投信基金獎得獎列表。(資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會)
2026年統一投信基金獎得獎列表。(資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會)

2026年理柏台灣基金獎得獎名單揭曉，統一投信第二次榮獲股票團體大獎，個別基金方面也獲得五座獎項，得獎基金類別橫跨亞太、亞洲新興市場及資訊科技產業。截至2026年4月9日，統一投信歷年基金獎累計獲獎數增加至152座，包括30座團隊研究大獎，顯示統一投信投研團隊實力備受專業機構肯定。統一投信發揮主動投資專業，為投資人爭取超額報酬，也獲得市場認同，成為主動式ETF規模市占第一的發行商。

根據理柏基金獎資料，評審以基金是否能帶給投資人穩定回報為基準，採用風險調整後績效。團體大獎著重團體表現，以股票團體大獎來說，基金公司需要在整體股票資產類別表現出眾，才能夠獲獎。個別基金則依基金類別，進一步分為三年期、五年期和十年期獎項，挑選出各期間表現最卓越的基金。

今年統一投信抱走理柏基金獎的股票團體大獎，個別基金獎也多點開花。其中，屬於資訊科技股票類別的統一全球新科技，及亞洲新興市場股票類別的統一大龍印基金，皆獲得三年期、五年期大獎。而統一新亞洲科技能源基金，不僅在理柏基金獎獲頒亞太區股票類別的三年期獎項，今年也於金鑽獎的亞洲太平洋（含日本）股票類別獲頒大獎。

統一全球新科技基金以全球視野布局創新科技的未來趨勢，投資主軸為AI軟硬體、機器人及自駕應用。統一大龍印基金聚焦大中華及印度的投資機會，產業配置包括大中華區的AI網通類股及印度的重電相關族群等。統一新亞洲科技能源基金則是鎖定亞洲在AI硬體供應鏈的優勢，看好網通、半導體、電力基礎建設等相關類股。

統一投信在基金獎的卓越表現，再次奠定其於主動投資領域的領先地位。根據投信官網申購買回清單統計至4/9，統一投信旗下的主動式ETF規模已經達到1320.42億元，包括主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A）。近期統一投信將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），投資策略以強化市值投資為目標，預計4月22至24日募集繳款，並預計於5月12日掛牌。

統一投信 績效 亞太

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