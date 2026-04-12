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凱基台商天下基金六度獲獎 共創豐盛未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基台商天下基金近年獲獎紀錄( 資料來源：LSEG理柏、台北金融研究發展基金會、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)，凱基投信整理。資料日期：2022~2026/4)
凱基台商天下基金近年獲獎紀錄( 資料來源：LSEG理柏、台北金融研究發展基金會、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)，凱基投信整理。資料日期：2022~2026/4)

凱基投信旗下-凱基台商天下基金再度榮獲2026年「LSEG理柏台灣基金獎十年期亞太區股票型基金」獎項，充分彰顯投資團隊的專業性與決策穩定度，也奠定連續六年獲得不同獎項肯定的底氣。

凱基投信透過獨家建置的因子投資策略，掌握產業升級與結構轉型趨勢，靈活掌握區域與產業輪動節奏。近年來，AI技術的快速崛起成為資本市場的關鍵驅動力，無論是台灣AI伺服器生態圈、中國AI基礎建設、日本半導體製程材料，或是韓國記憶體族群，都成市場關注焦點。凱基台商天下基金研究團隊縝密追蹤市場資金脈動與政策方向，追求選股效率與整體組合優化能力，歷經COVID-19疫情、美國聯準會暴力升息、美中關稅戰等事件洗禮，始終保持高靈敏度的操作節奏，將波動轉化為投資機會。

凱基台商天下基金研究團隊表示，近期美伊戰爭推升油價觸抵高點，市場預期各央行利率政策展望由寬鬆轉向中立，驅動市場回歸基本面觀察，美系CSP業者的AI變現能力、資本支出強度能否延續，自由現金流量健康度，將成行情反彈的風向球。若資本支出持續上揚，反映美系CSP業者對AI算力需求持續暢旺；若財報揭曉美系CSP業者AI變現能力加快，將有助扭轉市場情緒。而市場預期，2026年將以新興亞洲的獲利成長率最為可期，台灣與日本除外的亞太市場的未來12個月EPS預估，皆有3成以上的成長率。

展望未來，凱基台商天下基金研究團隊表示，當美伊戰事利空鈍化，下半年若油價走跌，行情表現可望獲得支撐，亞洲半導體產業就是值得期待的族群；只是短期地緣政治變數尚存，建議投資人避免短期情緒化操作，保持穩健思維，重視長期資產配置策略。此次凱基台商天下基金再度獲得LSEG理柏台灣基金獎肯定，不僅是團隊專業實力的展現，更是凱基投信對承諾的具體實踐——陪伴投資人穩健前行，邁向豐盛未來。

凱基 亞太 日本 韓國

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