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《2026理柏台灣基金獎》 聯邦投信勇奪混合型團體大獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯邦投信總經理莊雅晴(左)、聯邦投信行銷企劃部協理賈健偉(右)。 (聯邦投信/提供)
聯邦投信總經理莊雅晴(左)、聯邦投信行銷企劃部協理賈健偉(右)。 (聯邦投信/提供)

2026年Lipper台灣基金獎得獎名單揭曉，聯邦投信憑藉旗下多檔混合型基金(平衡型與多重資產型基金)的長期穩健表現，一舉榮獲混合型團體大獎，展現其在資產配置與多元投資管理上的整體競爭優勢。素有基金界奧斯卡之稱的「理柏台灣基金獎」今（2026）年邁入第18年，共頒發108個分類大獎，包括個別基金獎項，以及股票、債券、混合與整體四項團體大獎。

法人指出，團體大獎僅僅只有四個名額，評選標準較單一基金更為嚴格，不僅檢視個別基金績效，更著重整體產品線的一致性與長期表現。評選過程通常涵蓋三年、五年甚至更長期間的績效數據，並透過風險調整後報酬、波動度控制、下檔風險管理及費用效率等多面向指標進行綜合評比，聯邦投信能夠獲獎，代表其投研團隊在不同市場環境下皆具備穩定輸出的能力。

聯邦投信總經理莊雅晴領獎致詞時表示，這個混合型團體獎不只是績效的肯定，更代表聯邦投信混合型系列基金可以在不同市場環境下，透過多元資產的均衡與靈活配置，為投資人創造穩健的長期價值。這次得獎，是對聯邦投信多年努力的肯定，也是對團隊最大的鼓勵與支持。一直以來，聯邦投信的目標非常單純，就是希望投資人能透過聯邦投信投資團隊操作的基金，在中長期的經濟循環中受益。混合型基金在現在的投資環境中，更是不可或缺的投資方案。

莊雅晴指出，聯邦旗下代表性的混合型產品共有四檔，包括深耕台股資產的聯邦金鑽平衡基金、布局亞太成長動能的聯邦環太平洋平衡基金，或是因應全球減碳趨勢的聯邦低碳目標多重資產基金，以及投資全球股債的聯邦高息策略多重資產基金等。特別值得一提的是聯邦金鑽平衡基金，該基金布局台灣股票搭配可轉換公司債操作，針對股市多空變化，因應市場變動調整最佳股、債投資比例，具備「追漲抗跌」的特色。

市場觀察指出，近年全球金融市場不確定性升高，包括通膨壓力、利率政策轉向及地緣政治風險，使單一資產投資面臨較大波動。在此背景下，混合型基金透過跨資產配置與動態調整策略，逐漸成為投資人資產配置的重要核心工具。

展望未來，莊雅晴受訪時指出，隨著市場波動成為常態，投資策略將更加重視資產配置與風險分散。聯邦投信將持續優化產品線，強化跨資產投資能力，並以穩健報酬為核心目標，協助投資人因應多變的金融環境，打造長期且可持續的投資成果。

2026理柏台灣基金獎混合型(團體大獎)。(資料來源：Lipper，統計至2025/12/31。)
2026理柏台灣基金獎混合型(團體大獎)。(資料來源：Lipper，統計至2025/12/31。)

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