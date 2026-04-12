聯邦民生基礎建設股票入息基金勇奪2026年理柏台灣基金獎

2026年理柏台灣基金獎得獎名單揭曉，聯邦投信再傳捷報，旗下聯邦民生基礎建設股票入息基金憑藉穩健績效與優異風險控管能力榮獲肯定，展現其在全球基礎建設產業投資領域的深厚實力。LSEG Lipper基金獎素有「基金界奧斯卡」之稱，評選標準著重長期績效的穩定性與風險調整後報酬，強調在不同市場環境下的持續表現。此次獲獎，代表聯邦民生基礎建設基金在眾多同類型基金中脫穎而出，深獲國際評審高度肯定。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，該基金投資主題鎖定於民生基礎建設入息相關有價證券，其行業特性不僅受景氣循環影響性低，同時也隨著經濟成長、人口結構變化、時代進步，而有需求升級的成長潛力，兼具防禦性與成長性，為投資組合提供穩定現金流與資本增值潛力。基金成立以來在多變的市場環境中，展現在通膨升溫與利率波動期間，基礎建設類股因具備穩定需求與收益特性，成為資金青睞的避風港之一。

法人指出，隨著全球各國加大基礎建設投資與能源轉型政策推進，相關產業長期成長趨勢明確，加上民生需求具剛性特質，使該類資產具備「對抗景氣循環」優勢。在此背景下，聯邦民生基礎建設基金能在眾多競爭者中勝出，反映其投資策略與選股能力已具備國際水準。

聯邦投信指出，未來將持續透過嚴謹的由上至下的總經分析與由下至上的選股能力，掌握基礎建設升級與永續轉型的長線機會，同時兼顧風險控管，為投資人打造兼具收益與成長的投資解決方案。展望後市，在全球經濟仍充滿不確定性的情況下，具備穩定現金流與政策支持的基礎建設資產，可望持續吸引資金配置。此次獲得Lipper台灣基金獎肯定，不僅是對聯邦投信投研團隊的高度認可，也可望吸引更多投資人的眼球關注。