台新新光金CDP蟬聯「A」級最高評級 永續領航獲肯定

台新新光金控在國際永續評比再傳捷報，2025年國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP)氣候變遷問卷獲最高的「A」級殊榮，蟬聯領導者等級。同時，CDP公布2025年供應鏈議合評價（Supplier Engagement Assessment，SEA）結果，台新新光亦連續兩年獲評最高「A」級肯定。

CDP自2000年成立以來，致力推動全球企業公開揭露氣候與環境相關作為。2025年逾22,100家企業及超過1,000個城市與地區參與揭露，其中僅4%企業獲得A級肯定。CDP SEA則根據氣候變遷問卷框架，評估企業在治理、目標、碳管理及價值鏈參與方面的表現。

台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光秉持「認真、創新、永續」精神，積極引導資金流向低碳產業，例如：台新銀行除推動綠色貸款與永續績效連結貸款外，更將「永續經濟活動自評問卷」納入法人融資審查流程，獲聯徵中心頒發「永續融資獎」肯定。台新新光轄下除各子孫公司之據點均納入ISO 14064溫室氣體盤查外，更積極採購再生能源與節能設備，持續降低營運環境足跡。面對合併後逾千萬客戶與百萬股東的服務規模，台新新光將深化永續金融布局，整合虛實通路，全力支持客戶淨零轉型。

台新新光金控永續長李鎮宇補充，台新新光在「標普全球永續年鑑」Top 1%三連霸、MSCI ESG 最高評等AAA及連續兩年(2024-2025)獲時代雜誌評選為「全球500大最佳永續企業」後，再次獲CDP評為A級，證明永續治理的成效卓著。集團從董事會層級的永續委員會擘劃方向，到經營層的永續執行委員會統籌推動，全體同仁共同實踐目標，使台新新光成為全球銀行業的永續領航者。

台新新光將持續貫徹「認真、創新、永續」的企業精神，落實「from Zero to Hero」淨零主張，發揮永續金融影響力，帶動供應商與客戶共同強化淨零競爭力，以具體行動落實永續願景。