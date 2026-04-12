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2026台新新光女子路跑盛大登場 近萬名女性齊跑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2026台新新光女子路跑，由台新新光金控董事長夫人彭雪芬（左六）、台新投顧董事長洪素珍（左四）及台新新光金控總經理夫人巫潔瑋（左二），與基隆市副市長邱佩琳（左五）、永齡基金會執行長郭曉玲（右三）、台北101董事長賈永婕（左三），以及由台新新光金控贊助的跆拳道國手羅嘉翎（右一）、街舞好手許馥雅（右二）一同出席共襄盛舉。台新新光金控／提供
2026台新新光女子路跑，由台新新光金控董事長夫人彭雪芬（左六）、台新投顧董事長洪素珍（左四）及台新新光金控總經理夫人巫潔瑋（左二），與基隆市副市長邱佩琳（左五）、永齡基金會執行長郭曉玲（右三）、台北101董事長賈永婕（左三），以及由台新新光金控贊助的跆拳道國手羅嘉翎（右一）、街舞好手許馥雅（右二）一同出席共襄盛舉。台新新光金控／提供

近年來全台最具指標性的女力運動盛會-「台新新光女子路跑（TS Women Run）」，12日清晨在台北市政府廣場盛大鳴槍起跑。在台新新光金控的熱情號召下，吸引近萬名女性齊聚賽道，展現美麗、自信與風采。台新新光女子路跑已連續舉辦九年，是國內規模最大，也是亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引萬名跑者共襄盛舉。今年賽事由台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽及台新證券共同投入，台新新光金控董事長夫人彭雪芬再次親自到場領跑，奧運跆拳道國手羅嘉翎與街舞好手許馥雅也到場參賽應援，彭雪芬鼓勵所有女性朋友透過跑步激發內在潛能，勇敢突破自我，開創無限可能。

今年「台新新光女子路跑（TS Women Run）」賽事規劃半馬組、10公里組、3公里組及3公里寵物組，滿足不同程度跑者的需求，鼓勵女性以自己的節奏參與運動。位於大佳河濱公園的終點區更精心打造專屬女性的美容美甲、瑜珈放鬆、甜點市集、占卜體驗等多元活動，並特別邀請松山霞海城隍廟月老進駐，為與賽者帶來兼具輕鬆與趣味的獨特完賽體驗。

此外，深受女性跑者喜愛的「千金小姐」獎勵，今年獎金規模升級，半馬組及10公里組前100名可分別獲得新台幣2,000元與1,000元，藉此鼓勵女性跑者突破個人最佳紀錄。台新銀行更持續祭出刷卡金獎勵，報名人數最多的團體獲得刷卡金3萬元，並從團體報名中抽出一組同享3萬元獎勵，讓跑步成為女性彼此陪伴的旅程。

台新新光金控長期關注女性議題，自1995年由台新銀行推出台灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」以來，持續以實際行動支持女性成長與發展。為持續擴大社會影響力，台新新光金控今年特別邀請中華民國乳癌病友協會一同參賽並設攤宣導，提醒女性重視定期自我檢測，並再度攜手永齡基金會，邀請創業女力進駐甜點市集，展現女性多元樣貌。此外，也邀請大同育幼院與台灣星動公益運動推廣協會等團體一同站上賽道，實踐「一起跑，更有力量」的精神。

「台新新光女子路跑」不僅是一場路跑賽事，更是為女性專屬設計的年度活動，讓每一位參與的女性朋友能在不受比較、不被定義的環境中，勇敢定義自我。台新新光金控期望透過這項年度盛事，以運動陪伴更多女性累積能量、持續蛻變，成為更好的自己。台新新光金控將持續秉持「認真、創新、永續」的精神，關注女性議題，讓這份溫暖的陪伴成為堅實的力量。

台新新光金控 新光人壽 奧運

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