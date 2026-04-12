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國泰證 AI 預警仙股 有效攔阻近八成客戶加碼、九成出場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券「AI預警仙股系統」，過電子郵件發送風險警示，有效攔阻近80%客戶加碼同檔仙股，成功引導90%客戶賣出持有部位。（國泰證券／提供）
國泰證券「AI預警仙股系統」，過電子郵件發送風險警示，有效攔阻近80%客戶加碼同檔仙股，成功引導90%客戶賣出持有部位。（國泰證券／提供）

近年金融詐騙手法日益翻新，特別是透過社群網路、通訊軟體鼓吹投資海外仙股（具市值小、總流通量低等特徵之標的），利用資訊落差與市場不透明性誘騙投資人，成為市場高度關注的風險議題。3月底再度傳出美國那斯達克交易所MGN疑似遭不明人士有意操作，吸引投資人進場後短時間內劇烈波動，股價從4元跌至不到1元，衍生投資損失爭議。面對層出不窮的詐騙樣態，國泰證券秉持「防詐、阻詐、識詐」三大方針，運用大數據風險交易控管系統、反詐騙暨申訴專線、金融知識教育課程等具體作為，全方位強化金融安全防護網。

鑒於國內接連發生海外仙股相關詐騙事件，國泰證券積極導入先進AI科技，結合大數據分析、機器學習模型與專家實務經驗，建置AI預警仙股系統，透過異常偵測技術，全天候監控海外市場標的交易量、價格波動及成交結構等關鍵指標，並整合客戶庫存標的、交易行為模式、虧損幅度等多面向資訊，構建具預測性的AI風險評估模型。自2025年起，系統偵測範圍已完整覆蓋全香港交易市場，並於2026年擴大至美國市場，藉由更大規模的市場資料與即時交易資訊進行風險模型訓練，使預警準確度與反應速度大幅提升。

國泰證券AI預警仙股系統，可在市場波動前二個月即啟動預警機制，並透過電子郵件與簡訊發送風險警示，藉由客戶在投資動機形成階段即介入提醒、引導交易行為調整，有效攔阻近80%客戶加碼同檔仙股，更成功引導90%客戶於接獲提醒後選擇賣出持有部位。國泰證券表示，透過AI持續學習市場與客戶行為軌跡，預警機制能發揮事前防護功能，協助客戶提前識別可疑風險，避

免落入金融詐騙陷阱。

面對快速變化的市場環境與詐騙手法，國泰證券將持續深化AI在金融防詐上的應用，以創新科技與社會責任為核心，守護投資人的資產安全，打造更即時、更具韌性的防護體系，致力於成為「最有溫度的AI券商」。

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