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摩根投信董座唐德瑜：主動式追成長也開拓更多收益來源

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能。（摩根投信/提供）
摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能。（摩根投信/提供）

摩根投信的台灣鑫收益主動式ETF（00401A）4月10日正式掛牌，摩根投信董事長唐德瑜表示，主動式ETF的精神，不只是一般投資人理解的靈活選股或擇時進出，也包括投資策略的創新及在收益來源替投資人開拓更多可能；後者正是目前台灣投資人所期待的，因為00401A透過紀律性執行掩護性買權的策略，經理團隊就可以在取得多元化收益來源的基礎上，一方面讓投資人透過既有的股票部位參與台股的成長機會，一方面也能拿回收益的主導權，在納入權利金收入的基礎上，讓每月的收益更具可持續性。

唐德瑜表示，在過去半年內，摩根投信已經連續發行兩檔主動式ETF，分別聚焦在美國科技股票與台灣股票，這不僅代表摩根在台灣主動式ETF市場耕耘的企圖，也代表投資人可以透過不同的主動式ETF，體驗到摩根在主動式管理上的獨特優勢。摩根投信表示，00401A是摩根在台灣推出的第二檔主動式ETF，同時也是全台首檔紀律性執行掩護性買權策略的主動式ETF，它的掛牌不只象徵台灣的主動式ETF市場有新的投資策略，也代表投資人對收益可以擁有更大的主動權。

00401A經理人沈馨表示，儘管當前台股震盪相對明顯，但這環境對掩護性買權的執行卻相對有利，再加上市場已把台股在今年的EPS的年增率從年初的21%上調到28%，因此，未來透過紀律性執行掩護性買權策略，00401A不僅可以據此打造每月收益來源，也有機會在收益的基礎上，透過布局更多優質企業的股票，去參與更多台股成長的潛在機會，投資人不必在收益與成長中二選一。

沈馨指出，00401A目前的持股比例已超過九成，剩餘的部位將會紀律性地去執行掩護性買權策略。在產業的選擇上，00401A目前有65~70%的部位在科技產業，另外也有部分會投資在包括金融、工業、原物料與電信等產業。不過，目前團隊正在觀察油價與通膨對台股市場的影響，倘若未來中東戰事擴大，團隊也將適時減碼對部分消費類股（如紡織）的配置比重，以維持投資組合的韌性。

摩根投信指出，這次掛牌的00401A，其掩護性買權的策略雖是首次引進台灣，但它早已被摩根資產管理集團運用在全球，相關衍生性收益ETF的管理規模達新台幣2兆元，市占率全球第一；在主動式ETF的資產規模上，摩根資產管理集團目前在也以超過新台幣6兆元的規模位居全球第一；可見無論主動式ETF還是掩護性買權策略，摩根資產管理集團都是業內的領導者。

摩根投信 摩根 台股

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