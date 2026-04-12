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期交所2026年大專院校模擬交易競賽 4月13日縱橫期海正式開賽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所與經濟日報共同主辦2026年縱橫期海 Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽，自3月9日活動開跑後，反應熱烈且報名相當踴躍，來自全國57所大專院校，共300支隊伍陸續完成報名，這場大型的校園金融盛事將於4月13日正式進入模擬實戰，在為期近三個月的賽程中，這群校園操盤手將以智慧與策略，在萬變的期貨市場中一較高下。

這次活動三大亮點包含「科技金融雙結合」、「商品種類創新高」及「賽制全面進化」。因應全球金融科技（FinTech）浪潮，這屆競賽提供最貼近實況的「新一代虛擬交易所」平台，不僅支援網頁及手機 App 隨時監控盤勢，更全面介接 MultiCharts、Python 及 Excel VBA 等專業工具，鼓勵學生結合財金理論與程式碼，運用大數據與自動化交易，提升實戰競爭力。

這屆競賽的標的更加多元，除原有的指數期貨、個股期貨、周三到期臺指選擇權及黃金類商品外，更首度加入「周五到期臺指選擇權」、股票選擇權月契約及週契約等最新熱門商品，提供更多元的商品學習，建立學生跨商品操作能力及多重資產配置觀念。

在賽制全面進化部分，這屆競賽打破過往框架，將賽制由往年的複賽機制調整為「單一賽制」（4月13日至7月1日）。期交所指出，此變革是為了讓學生擺脫「短線投機」的心態，鼓勵參賽者如同專業機構投資人進行「長線佈局」，在真實波動中滾動修正策略，磨練出穩健的心理素質與投資邏輯。同時，搭配保證金與風險控管機制，使參賽學生能在模擬環境中實際體驗市場運作與價格波動，培養交易紀律與風險意識。

期交所表示，邁入第六屆的「縱橫期海」已成為國內最具指標性的校園金融賽事，競賽除著重交易策略與績效表現外，亦肩負深化校園金融教育的功能。透過模擬交易平台，學生能在零資金風險的環境下，親身體驗全球市場脈動，將學術理論轉化為交易策略與風險控管機制。這不僅一場是比賽，更是臺灣金融產業儲備專業人才的重要搖籃。

對於未能擠進這次300隊名額的師生，期交所也誠摯邀請持續關注後續相關教育推廣活動及課程，並歡迎機關及學校申請借用「虛擬交易所」平台自行辦理競賽，體驗真實市場的波動，期交所在推動金融教育與人才培育上一向不遺餘力，歡迎上期交所官網持續瞭解最新動態。4月13日「縱橫期海」正式啟航，期待下一個校園界的金融巨星。

臺灣期貨交易所

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