兆豐銀歷經八年努力 美國 FRB 解除裁罰令

美國聯邦準備銀行理事會（FRB）於美國東部時間4月9日公告，終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行的裁罰令。隨著裁罰令解除，將有助於提升兆豐銀行美國分行在業務推展、法規監理及市場信任度，也有助於增加對台商與跨境客戶的服務範疇。

兆豐銀行在美分行在2016年因違反美國洗錢防制法規遭到美國紐約州金融署（DFS）裁罰美金1.8億元，後續又在2018年1月遭到美國聯邦準備銀行理事會（FRB）裁罰美金2,900萬元。而這次FRB收回的裁罰令是指，2018年的裁罰令。

兆豐銀行10日發布新聞稿指出，兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因2016年間的風險管理及遵循美國洗錢防制法規缺失，在2018年1月17日與美國聯邦準備銀行理事會（FRB）及伊利諾州金融廳共同簽署裁罰令，經過多年來投注資源、戮力改善相關缺失，FRB認定現已完全遵循裁罰令的要求且能維持各項控制措施有效運作，因此在美國東部時間4月9日公告終止裁罰令。

兆豐銀行指出，自2018年因應美國聯邦準備銀行理事會（FRB）處分命令以來，持續強化美國分行法令遵循、人力配置與內控制度，投入專業人力、系統建置及外部顧問等相關成本。隨著裁罰令解除，美國分行在業務推展、法規監理及市場信任度各方面可望逐步有效提升，有助於增加對台商與跨境客戶的服務範疇。

兆豐銀行也表示，歷經多年改善後，今年正式解除裁罰監管，這段歷程可視為台灣公股銀行國際化發展史上的重要轉折，此一經驗也反映出公股銀行發展海外業務，必須從制度面、文化面及治理面全面掌握全球監理發展趨勢，才能在合規基礎上穩健經營；解除裁罰監管，象徵著不只是缺失改善完成，更代表治理文化成熟與制度韌性的建立，尤其歷經多年監理要求、外部顧問協助、獨立監督人檢視及持續驗證下，兆豐銀行得以解除監管，顯示已形塑可持續有效運作的內控制度。

兆豐銀行也強調，將持續落實法令遵循、公司治理與風險管理，並堅持永續經營、善盡社會責任的理念，致力提供多元、創新且值得信賴的金融服務。