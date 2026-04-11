中東情勢和緩 台幣本周走升

國泰世華銀行app與網銀今（10）日一早就爆出系統異常、延遲轉圈圈等情形，一直拖到下午仍未解決，對此，金管會表示，國泰世華銀行已先以電話向金管會通報重大偶發事件，金管會已持續督促改善及注意消費者權益，後續將於收到銀行所提出的詳細調查報告後再予處理。

2026-04-10 19:00