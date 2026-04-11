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中東情勢和緩 台幣本周走升
中東地緣政治風險降溫，悲觀情緒淡化，昨（10）日股匯齊揚。新台幣兌美元匯率終場收31.726元，升值2.2分，逾一個月來收盤新高，單日總成交量降至19.135億美元，追價意願保守。
新台幣本周升值2.46角，升幅0.78%。匯銀主管指出，本周新台幣走升，主要反映中東情勢轉趨和緩。川普釋出「美伊停火兩周」訊號，避險需求下降，風險性資產回溫，吸引外資回流新興市場，帶動資金匯入台股，推升匯價走強。
不過外資後續動向仍具不確定性。匯銀人士分析，台股創高，上檔壓力漸增，外資是否持續加碼，有待觀察。若國際股市出現震盪或獲利了結賣壓出籠，資金流向可能轉趨保守。
至於市場關注兩岸關係變化是否帶來「和平紅利」吸引外資匯入，匯銀主管認為，單靠兩岸關係和緩，對外資吸引力有限。
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