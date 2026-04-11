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央行穩匯 抑制輸入性通膨

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行副總裁嚴宗大下周將赴立法院專題報告，面對中東局勢動盪推升油價走高，央行宣示，將透過積極穩匯機制，有效抑制輸入性通膨壓力。

今年2月底中東戰事爆發後，原油供應受擾，布蘭特原油現貨價格一度飆升至每桶138.21美元。隨後在國際斡旋下傳出停火兩周協議，油價回落至4月9日的119.03美元，但仍較戰前大幅上漲約66.9%，顯示能源價格壓力依然存在。

央行指出，國際原物料價格上揚確實推升國內進口成本。今年1至3月以美元計價的進口物價年增率達4.31%；不過新台幣對美元較去年同期升值，若以新台幣計價，進口物價漲幅收斂至0.33%，顯示匯率因素有效緩衝外部價格衝擊，輸入性通膨壓力仍屬溫和可控。

央行說明，中東戰事以來，全球避險情緒升溫帶動美元走強，新台幣對美元匯率自2月27日至昨（10）日約貶值1.5%，貶幅在主要貨幣中屬中等水準。面對匯市波動，央行持續進場調節，維持新台幣匯率相對穩定，不僅有助企業報價與營運規劃，也能降低避險成本，抑制輸入性通膨及通膨預期心理。

立法院 中東戰事 台幣匯率

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