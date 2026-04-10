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機器人理財為何做不大？9年不到200億元 三大關鍵曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
機器人理財上路九年，至今規模僅161億元、客戶24萬戶，比一檔ETF還少。圖／AI生成
機器人理財上路九年，至今規模僅161億元、客戶24萬戶，比一檔ETF還少。圖／AI生成

機器人理財上路九年，至今規模僅161億元、客戶24萬戶，比一檔ETF還少。金管會分析，關鍵在三大結構限制，以「小額」定期定額投資者較多、國人投資管道多元分流資金，及通路仍以銀行為主、擴散力道有限。

機器人理財（Robo-Advisor）發展至今近九年，截至2026年2月底，國內共有16家業者，客戶數24萬1967人，資產規模161.4億元，雖年增37%，但整體仍屬小規模市場。

金管會官員解釋有三大原因。首先，機器人理財主打定期定額，客戶多為小資族，單筆投入金額有限，使得用戶數雖持續增加，但資產累積速度相對緩慢。

其次，投資管道多元分流資金。台灣投資市場工具齊全，ETF、基金與自行選股皆為主流選項，使機器人理財僅成為輔助工具，未形成資金集中效應。

第三，通路結構影響滲透力。目前市場仍以銀行通路為主導，雖具既有客群優勢，但相較證券與ETF市場的廣泛觸及，推廣擴散速度仍受限制，難以帶動爆發式成長。

金管會指出，機器人理財定位在提供多元且低門檻的投資服務，並非取代既有理財工具，因此成長屬長期累積型態，與市場快速擴張產品性質不同。

「機器人理財」或稱「智能投顧」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」（Robo-Advisor）。金管會是從2018年開放上路，至今已邁入第九年。

金管會 機器人

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