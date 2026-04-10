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機器人理財家數減少 金管會：資產規模仍持續成長

中央社／ 台北10日電

金管會統計顯示，截至今年2月底，機器人理財家數合計16家，客戶數為24萬1967人，資產規模新台幣161.39億元。金管會說明，雖家數較去年同期減少1家，不過客戶數、資產規模持續成長，目前也有1家業者提出申請，公會審查中。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。

觀察機器人理財規模變化，從2018年底2.1萬人、資產規模5.7億元，逐年成長至2025年底為23.5萬人，資產規模達156.58億元。不過若進一步看近3年統計，機器人理財家數從2024年2月的18家，2025年2月減為17家，2026年2月再減至16家。

金管會證期局主秘王秀玲指出，機器人理財家數雖然近3年呈現減少，但客戶數與資產規模持續成長，從2024年2月的18萬2403人、78.55億元，逐步成長到2026年2月的24萬1967人、161.39億元，業務規範也持續檢討，且目前還有一家業者遞件申請，公會正在審查中。

根據金管會資料，開辦機器人理財業務的包含銀行、投信與投顧業者，不過若觀察各類別第一大業者規模，則明顯以銀行市占率較高。

國泰世華銀行機器人理財資產規模以32.03億元穩居寶座，市占率達19.84%；投顧業者第一名的阿爾發投顧，資產規模約17.38億元、市占率10.77%；投信業者第一名的復華投信為9.93億元、市占率6.15%。

證期局官員解釋，以通路規模來看，主要因銀行相較投信投顧業者客戶數較多所致。

媒體關注機器人理財業務發展近10年、資產規模僅161億元，是否滿意此成績單。官員說明，機器人理財多數透過定期定額投資，因此資產規模雖持續成長，走的是慢慢累積路線，並非爆發式成長，不會僅用規模作為唯一評估的指標，而是希望提供業界多元的發展模式。

金管會 機器人 新台幣

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