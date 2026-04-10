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國泰世華銀行網銀、App 當機 金管會回應了

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國泰世華銀行10日上午傳出系統異常事件。金管會表示，國泰世華銀行已於第一時間向金管會通報重大偶發事件，主管機關已即時掌握情況，並督促銀行持續改善系統穩定性及留意消費者權益保障。

10日上午約10點多起至中午，國泰世華銀行網路銀行與行動App出現連線異常，部分用戶反映無法登入、轉帳與換匯功能卡頓，甚至影響提款作業，引發市場關注。

銀行局說明，後續將待該行提報完整調查報告後，釐清異常原因及影響範圍，並視情節處理，以維護金融市場穩定與消費者權益。

國泰世華銀行系統一度出現交易緩慢情形，目前已陸續修復完成。

金管會 國泰

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