合庫金連2年獲頒CDP最高A級榮譽 邁向永續新里程

隨著防詐意識日益提升、相關管控措施持續加嚴，詐騙集團為規避金流追蹤，手法也開始轉向國際化，透過海外帳戶及跨境金流作為跳板來詐騙。兆豐銀行近期運用跨境金融網絡優勢，攜手海外銀行即時阻詐，擋下匯往海外的鉅額資金。而截至今年第1季，兆豐銀行成功攔阻詐騙案件共55件，攔阻金額逾新臺幣5,555萬元，其中便包含涉及跨國匯款的高風險案件，展現兆豐銀行在跨境金流防詐的用心與努力。

2026-04-10 14:40