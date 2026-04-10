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合庫金連2年獲頒CDP最高A級榮譽 邁向永續新里程

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
合庫金控連續2年入選CDP最高A級領導企業名單，由永續長黃鈴翠（右）代表領獎。合庫金控／提供
合庫金控連續2年入選CDP最高A級領導企業名單，由永續長黃鈴翠（右）代表領獎。合庫金控／提供

合庫金控（5880）持續精進碳管理作為獲國際肯定，連續2年入選國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project,CDP）最高A級領導企業名單，於2026年CDP台灣發表會暨頒獎典禮受獎表揚。

合庫金控已將SDGs及ESG因子納入營運方針，集團內積極落實低碳營運思維，透過全據點碳管理並導入EMS能源、環境、水資源等管理系統之方式，全面檢視並提升能資源使用效率，並於2025年9月舉辦「第一屆合庫金控供應商大會」，順利通過ISO 14068-1碳中和國際標準查證，為國內首家以活動取得碳中和證書的金融機構。

在客戶端，主要子公司合庫銀行持續擴大投融資議合規模，協助超逾7萬戶之中小企業授信戶掌握全球供應鏈減碳趨勢，為第一家與5,000家中小企業完成議合減碳之金融機構，成為中小企業強化經營韌性之金融後盾。

合庫 減碳 中小企業

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