彰銀連續2年獲CDP氣候變遷A級 躋身全球前4%企業

台灣證券交易所、企業永續發展協會（BCSD Taiwan）及全球環境領域指標性評比機構CDP於4月10日共同舉辦「2026 CDP台灣發表會」。彰化銀行（2801）獲2025年度氣候變遷最高領導等級。

CDP長期關注於減少溫室氣體排放，保護水和森林資源，是全球環境領域的指標性評比機構，2025年逾2萬2,100家企業參與評比。彰銀（2801）連續2年蟬聯A-List殊榮，躋身全球受評企業前4%之列，評等優於業界平均。

自2024年減碳目標經SBTi審核通過後，彰銀持續透過碳盤查掌握減碳進程，自身營運碳排較2020年減少22.95%，符合SBTi年平均減碳4.2%路徑，目標執行進度已達54.6%。

積極導入「汰換老舊設備」、「導入電動運具」及「以購置綠電或自建太陽能發電設備提高再生能源占比」等減碳行動，於2025年獲環境部第7屆「國家企業環保獎」銀級獎及ESG Business雜誌「ESG Business Awards-Carbon Disclosure Award（碳揭露獎）」肯定。

彰銀持續發揮金融影響力，推動供應鏈低碳轉型，已完成全台所有營業據點的溫室氣體盤查，並以「綠色金融、低碳永續」為戰略，將影響力延伸至授信與投資業務，推出綠色存款、低碳轉型融資及永續績效連結貸款等創新產品，協助企業客戶進行碳健檢，引導資金投入綠色產業，並秉持普惠金融精神，協助中小微企業加速綠色轉型，強化國際競爭力。

彰銀由組織內部扎根永續承諾，減碳行動延伸至員工日常行為，將交通部綠色運輸政策納入企業永續策略，推動員工綠色通勤計畫，系統性引導員工改變以私人運具通勤之習慣，於2025年參加交通部「事業減碳通勤優良單位標章制度」獲「金級標章」之認證，顯示在組織內部推動減碳管理的執行力。