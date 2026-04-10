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國泰世華銀行系統大當機 金管會說話了
國泰世華銀行app與網銀今（10）日一早就爆出系統異常、延遲轉圈圈等情形，一直拖到下午仍未解決，對此，金管會表示，國泰世華銀行已先以電話向金管會通報重大偶發事件，金管會已持續督促改善及注意消費者權益，後續將於收到銀行所提出的詳細調查報告後再予處理。
從上午九點多開始，國泰世華銀行的App和網路銀行就出現「系統忙碌中」或「連線系統不穩定」等系統異常的字眼，由於國泰世華銀行的用戶超過1100萬戶，Cube卡用戶也超過600萬人，必須透過App或是網路銀行進行刷卡回饋權益切換，因此，國泰世華銀行系統這次大當機，對用戶造成的影響也相當大。
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