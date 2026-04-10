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台股收盤新高 新台幣升2.2分收31.726元週線翻紅

中央社／ 台北10日電
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖/本報資料照片

以色列將與黎巴嫩直接談判，市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，台股今天收盤創新高，新台幣盤中升貶互見，收盤收在31.726元，升2.2分，匯價連4升，週線翻紅，台北及元太外匯市場總成交金額19.135億美元。

以色列同意與黎巴嫩展開直接談判，中東和平談判再現曙光，提振投資人信心，帶動美股收紅。台股今天開高走高，終場收在35417.83點，創收盤新高；週線翻紅上漲2845.4點。三大法人合計買超台股新台幣378.96億元，其中外資買超288.08億元。

新台幣反映美元強勢格局，今天以31.72元開出後，隨著台股攻高、外資匯入，最高升抵31.71元，不過隨後陷入盤整，最低觸及31.775元，尾盤由貶翻升，收在31.726元，創逾1個月收盤新高。

新台幣今天同步收週線，本週升2.46角或0.77%，週線翻紅。

外匯交易員表示，今天外資在匯市呈現雙向操作，逢低買盤不少，匯價在31.73元至31.75元間拉鋸，整體買賣力道均衡，市場走勢平穩；由於匯價波動不大，央行近日多採放手觀察。

外匯交易員指出，中東局勢反覆，市場觀望氣氛仍在，但相關疑慮已有所淡化，後續走勢可望回歸基本面。短期來看，市場聚焦美國3月消費者物價指數（CPI）數據，將牽動後續貨幣政策路徑，預期新台幣近期於31.7元區間盤整，若要進一步挑戰31.6元價位，「還需要更多好消息支撐」。

根據央行統計，美元指數今天貶0.04%，主要亞幣走勢分歧，人民幣升值0.09%、新台幣升0.07%；韓元下跌0.36%、日圓貶0.23%、新加坡幣跌0.03%。

台北 台股 美股

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