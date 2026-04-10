改善洗防缺失有成 美聯儲對兆豐銀及其美國三分行終止裁罰令

美國聯邦準備銀行理事會（FRB）於美國東部時間2026年4月9日公告，終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行的裁罰令。

兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行因2016年間的風險管理及遵循美國洗錢防制法規缺失，於2018年1月17日與美國聯邦準備銀行理事會（Board of Governors of the Federal Reserve System，FRB）及伊利諾州金融廳共同簽署裁罰令（Order to Cease and Desist and Order of Assessment of a Civil Money Penalty）。

兆豐銀行10日晚間發布新聞稿指出，經兆豐銀行及三家分行多年投注大量資源、戮力改善相關缺失，經FRB認定現已完全遵循前揭裁罰令的要求且能維持各項控制措施有效運作，因此在美國東部時間2026年4月9日公告終止前揭裁罰令。

兆豐銀行表示，將持續落實法令遵循、公司治理與風險管理，並堅持永續經營、善盡社會責任之理念，致力提供多元、創新且值得信賴的金融服務。