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永達保經攜手DAZN、樂天桃猿打造「永達滿貫」尊榮饗宴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
永達保經總經理陳慶鴻（右二)參與「永達滿貫VIP」主題包廂剪綵儀式。圖／永達保經提供
永達保經總經理陳慶鴻（右二)參與「永達滿貫VIP」主題包廂剪綵儀式。圖／永達保經提供

永達保經深耕專業退休規劃，今年在品牌經營上展現多元經營的實力，正式宣佈與運動娛樂串流平台DAZN達成深度戰略合作。適逢中華職棒37年賽季盛大開打，永達保經將品牌觸角延伸至實體運動場景，攜手DAZN於樂天桃園球場打造專屬的「永達滿貫VIP」主題包廂，透過與國際級運動平台的強強聯手，創造保險產業與運動娛樂結合的品牌共創價值。

「永達滿貫VIP」以頂級會所為設計概念，並攜手Obis歐必斯傢俱打造全新沉浸式空間，兼顧舒適度與整體質感，該包廂設計融合了永達專業守護的品牌意象，提供極致奢華的觀賽環境，讓球迷在熱血應援的同時，亦能享有私密且頂級的社交空間。

永達保經總經理陳慶鴻表示，永達支持運動的初衷始終如一，2025年我們帶領300位行政同仁及家屬走入球場，那種全場為滿貫全壘打歡呼擁抱的感動，至今仍歷歷在目！今年我們決定延伸這份感動，邀請業務代表與客戶好友親臨現場，在尊榮的VIP包廂裡享受球賽。

陳慶鴻強調，這場跨界合作不僅是觀賽場域的升級，更是永達「挺業務、挺客戶、挺體育」的具體實踐。透過包廂內精緻的餐飲與絕佳視野，永達希望為台灣職棒環境注入創新活力，同時推廣健康生活的品牌理念。

隨著觀眾收視習慣持續轉變，運動產業已不再侷限於單向的「觀看比賽」，永達保經透過「永達滿貫 VIP」現場沉浸式體驗，讓賓客在享受熱血賽事的同時，能輕鬆交流、體驗頂級服務。

這場跨界盛事不僅展現了品牌的求新求變，更為永達注入創新與年輕化。相信每一位來到「永達滿貫 VIP」的貴賓，都能深刻感受到永達那份「挺您」的堅持，共同邁向人生大滿貫的未來。

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