國泰世華網銀 App 驚傳當機 官方回應已修復、分流管制中

國泰世華銀行網路銀行及行動App 10日上午10點多傳出系統連線異常，部分網友湧入社群平台抱怨「無法登入」、「換匯功能卡死」、「不能提款」等。國泰世華銀行表示，稍早系統已修復完成，目前正啟動流量管制以確保運行順暢。

今日上午10點多起，不少國泰世華用戶反映App出現轉圈圈、網頁載入緩慢，甚至完全無法開啟等狀況，受影響範圍涵蓋網銀與行動銀行，網友疑惑是「大家都在等薪水入帳」、「排隊等著補交割款」，也有網友說「不是演唱會搶票為何要排隊」，擔憂因系統問題錯失交割款入帳時間或換匯甜甜價。

針對此次系統異常，國泰世華銀行稍早回應指出：「本行系統稍早出現交易緩慢狀況，目前已陸續修復完成。為維持系統穩定與服務品質，已啟動CUBE App排隊機制，採分流方式提供用戶使用，造成不便之處，敬請見諒。」