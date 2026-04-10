日圓將脫離跌勢？ 國銀預估升息與美元買盤退潮支撐

美元兌日圓近期呈現震盪格局，10日約在159.1附近徘徊，儘管受日本經濟數據疲軟影響，日圓一度貶值，但市場分析指出，隨著日本銀行（BoJ）官員暗示升息意向，以及中東地緣政治風險趨緩，日圓後市的下行壓力正逐步減退。

國銀指出，日圓長期看淡的觀點可能面臨反轉，關鍵因素有三，一是日銀升息暗示，前日本央行理事海塚正明暗示為了對抗持續性的通膨，本月不排除可能有升息舉措；二是美元買盤退潮，隨著中東地區緊張局勢出現緩解跡象，避險情緒降溫導致美元避險買盤走軟，進而壓抑美元漲勢；三是市場對日銀進一步緊縮政策的強烈預期，應會使日圓持續貶值的風險降低。

展望後市，投資人正密切關注日銀的政策動向，若本月正式啟動升息，加上美元因局勢回穩而轉弱，日圓兌美元可能進一步升值。